"Dejo el fútbol porque ya no tengo la ilusión de antes, es algo mental"

Arbeloa controla un balón en un partido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu I Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Arbeloa anunció hace unos días que colgaba las botas este verano tras su última temporada en el West Ham inglés. El lateral derecho español apenas ha jugado, mermado también por una larga lesión. Cree que ha llegado el momento de decir adiós a su carrera futbolística, después de haber reflexionado y valorado sus posibilidades de continuar.

El internacional con España cerró su palmarés con la undécima Champions, que se sumó a la décima, dos Ligas, dos Supercopas (una de España y otra europea), dos Copas del Rey y un Mundial de Clubes. Además, ganó dos Eurocopas y el Mundial con la Selección Española.

Retirada

La justificación sobre su marcha de los terrenos de juego tras 14 años como profesional la tiene bastante clara. "Ha sido una decisión meditada, acabando la temporada se me presentaban distintas opciones pero ninguna era lo que quería o me gustaba a mí del fútbol", explicó Arbeloa.

El ex futbolista se refiere a su fichaje por algún club de China, Estados Unidos o Dubai. Sin embargo, reconoce que esas ligas no le atraen porque "es un fútbol más relajado".

Regresar a España para firmar por un equipo de nuestra liga tampoco era una opción: "Ya dije que aquí no quería vestir otra camiseta que no fuese la del Real Madrid", aclaró muy seguro.

Álvaro cree que es algo "más mental que físico" y que por mera cuestión económica no continuaría jugando:

"De cabeza no tenía muchas ganas de seguir, ya no tengo la ilusión de antes, por dinero tampoco es. Por eso lo dejo", argumentó el defensa.

Todos los futbolistas desean terminar la carrera de la mejor forma posible, pero para Arbeloa no ha sido así. Su regreso a la Premier League se vio afectado por una inoportuna y larga lesión. "Las cosas no se han dado como he querido, he tenido lesiones, varias cosas y no era lo que tenía pensado", recordó.

Arbeloa celebra un gol ante la afición madridista I Foto: Dani Mullor (VAVEL)

"Me hubiese gustado dejar el fútbol en la élite y ganando títulos, como Xabi Alonso", reconoció el ex futbolista del Real Madrid, equipo con el que ganó sus últimos trofeos.

Nueva vida

El lateral español desea iniciar una etapa diferente pero ligada al mundo del fútbol: "Es lo que me gusta, seguiré en él pero por ahora no me apetece ser entrenador", afirmó Arbeloa.

De momento, ya tiene el carnet de director deportivo aunque también quiere conseguir el de técnico porque "para todo ex jugador es bueno tenerlo".

"Quiero nuevas ilusiones y objetivos", apuntó con optimismo. Siempre ha sido un chico trabajador, se ha esforzado al máximo en cada entrenamiento y de ahí que le apodasen 'El Espartano'.

"Desde pequeño me han gustado mucho los legionarios, las guerras y concretamente, la época romana", matizó.

Afirma que el fútbol le ha dejado muchas alegrías pero también muchas heridas.

Mejores momentos como madridista y actualidad blanca

Arbeloa destaca -de entre todo su palmarés- la décima Champions que logró vestido de blanco. "Fue el título que más ilusión me hizo porque llevaba toda mi carrera detrás de él", dijo.

José Mourinho también fue un entrenador que le marcó: "Ha sido el más valiente de todos. He hablado con él varias veces este año, creo que ha tenido una buena temporada conquistando la Europa League", elogió el lateral.

Sobre los temas de estas semanas en el club blanco, Álvaro piensa que Cristiano Ronaldo no se marchará del Real Madrid porque "es un ganador y quiere seguir levantando títulos y premios".

"Hay que ser muy cautos con él hasta que se demuestre lo contrario porque creo que es inocente, honrado e inteligente", opinó respecto a su problema con la Hacienda española.

También quiso recordarle a Florentino -con el que habló tras conseguir la duodécima- que él siempre estará ahí si el Madrid le necesita. "Si regreso al Real Madrid será para ofrecer, nunca para pedir", matizó.