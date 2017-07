Marcos Llorente, preparado para volver al Real Madrid

Foto: La Liga

El año de Marcos Llorente. En negrita. Que se note. Pocos futbolistas han aprovechado más esta temporada 2016/17 que él. La entrada en escena del mediocentro español ha sido una de las mayores irrupciones del fútbol europeo durante este curso. Cedido por el Real Madrid al Deportivo Alavés, el madrileño ha madurado en Mendizorroza y volverá a Valdebebas por la puerta grande. Como se merecen los buenos futbolistas. Porque Llorente ya es uno de ellos. Y lo que le queda es aún más prometedor.

Resulta curioso echar la vista atrás y ver que el canterano blanco no estaba marcado a ser lo que es hoy: uno de los mejores futuros pivotes del continente. Y es que Llorente siempre ha sido un futbolista de corte técnico. Un organizador. Un creador de juego. Siempre acompañado de otro pupilo en el círculo central mucho más capacitado para robar la pelota. En el Real Madrid Castilla lo saben bien Lucas Torró y Sergio Aguza. Y no fue hasta hace dos cursos, su última campaña de "formación", en la que empezó a colocarse como mediocentro puro. Posicional. Incluso Zinedine Zidane, como entrenador del filial madridista, lo colocó de central en varios encuentros. Un movimiento que el madrileño agradece actualmente como agua de mayo.

El sentido táctico con el que cuenta el hijo de Paco Llorente (ex jugador del Real Madrid), no es normal para un futbolista de su edad. Parece que lleva toda la vida jugando. Parece que, de una forma u otra, conoce todos los movimientos que harán sus contrincantes. No importa si este decide salir por izquierda o por derecha, ahí aparecerá el pie de Llorente. Es como una sombra. Una pesadilla que se alarga con el paso del partido. Y que desespera. Demasiado. Que se lo digan a Neymar, Messi, Iniesta y cía. La final de la Copa del Rey fue la consagración de un mediocentro marcado a crear época allá donde vaya. Como en Polonia, por ejemplo.

Allí se disputó el Europeo sub 21 este verano que lo ha llevado al escaparate del viejo continente. Junto a Saúl y Dani Ceballos, Marcos formó un centro del campo dominador al que no le importaba el contexto del partido. Si había que controlar a través de la pelota, se hacía. Si había que jugar a ida y vuelta, más de lo mismo. Y si había que correr al contragolpe, no hubo rival (excepto Alemania en la final) capaz de frenar la agresividad de "la rojita". Una intensidad liderada por el pivote madrileño que parece más cómodo cuando el esférico está en las botas del rival y no en la suya. Porque ese preciso momento, ese justo instante en el que quieren superarle, lo conoce a la perfección. Se para, visualiza el balón, aguanta lo que haga falta, y roba. Está mecanizado. Está diseñado. Así es cómo deben hacerlo los mejores del mundo. Y así es cómo lo hace

Quizá sea esta una de las muchas armas que puede utilizar para terminar ganándose el puesto en el once inicial del Real Madrid. Lo tendrá difícil, pero tendrá oportunidad. Porque su corte es distinto al de Casemiro. El brasileño mete el pie mucho más rápido. No resiste a la tentación del balón en movimiento. Marcos en cambio, tiene un perfil menos agresivo, pero más técnico.

No obstante, esa "batalla" que protagonizarán esta nueva temporada, ya la desarrollaron durante el curso pasado. Uno en Vitoria y el otro Madrid. Al brasileño ya se le ha visto lo suficiente por el Santiago Bernabéu, pero al español aún le toca que le descubran. 335 robos en toda la liga (noveno recuperador del campeonato), y un promedio de más de 10 km recorridos por partido en 31 jornadas disputadas. Dominar los centros del campo de la mejor liga del mundo no es fácil y Marcos lo ha conseguido desde un equipo humilde.

A Zidane le cae una joya del cielo. Un futbolista preparado para asumir el reto que supone volver a ganarlo prácticamente todo. Un nuevo escudero para los Modric, Kroos, Isco, Casemiro, Asensio y compañía. Y un nuevo ídolo para Chamartín. Ese es Marcos Llorente, el próximo "4" del Real Madrid.