Llorente: "Mi sueño siempre ha sido triunfar en el Real Madrid". Fuente: LaLiga

"Mi sensación es que les regalamos la primera parte, nos dominaron en todos los sentidos, no salimos enchufados y nos metieron ese gol... En el descanso entre todos lo hablamos y se vio otra cara en la segunda parte. Fuimos a apretar arriba, ir con más iniciativa. Lo intentamos hasta el final pero no pudo ser. Aún le doy vueltas a la cabeza, de cómo se nos pudo escapar. Teníamos equipo y jugadores para ganar el Europeo", declaró el centrocampista en la entrevista concedida a MARCA sobre la final del Europeo ante Alemania.

Marcos Llorente fue preguntado por la derrota más dolorosa entre la que vivió el pasado sábado en el Europeo y la de Copa del Rey frente al Barcelona: "Son sensaciones diferentes. En el Europeo me veía con más posibilidades de ganarla que en la Copa contra el Barça, pero esta me dio más pena. La Copa del Rey es el trabajo de todo un año, de todo un equipo y sobre todo de qué equipo, del Deportivo Alavés, que es un equipo humilde, y que llegara a esa final, y ver a toda la gente en la grada, animando después de haber perdido... Ese sentimiento de tristeza fue mayor que el sábado".

El Real Madrid, club de su vida

"Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para cumplir mi sueño de triunfar en el Real Madrid"

El canterano confirmó que ya se ha puesto en contacto con el club blanco para su vuelta, tras un año cedido en el Deportivo Alavés: "Ya he hablado con el club. Mi cesión en Vitoria terminó y ahora tengo contrato en vigor con el Madrid. Ellos me han comunicado que me incorporo a la gira por Estados Unidos, después de mis días de vacaciones. Mi sueño siempre ha sido triunfar en el Real Madrid y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que eso ocurra. El club no me ha hablado de cesiones o traspasos. Me han dicho que soy uno más y que me incorpore con ellos en la gira".

El centrocampista se mostró muy ilusionado al hablar de su vuelta al conjunto blanco: "Me han transmitido la confianza que tienen en mí. Sé que en el Madrid están los mejores jugadores del mundo, que vienen de hacer un gran año y que el equipo está hecho. Será difícil. Pero para eso estoy ahí, quiero trabajar y sacrificarme para intentar cumplir mi sueño".

"El año en Vitoria me ha venido muy bien, para demostrarme de lo que soy capaz""

Marcos Llorente es consciente del alto nivel de exigencia en el Real Madrid, aún así peleará por hacerse hueco entre los mejores: "Sí. Creo que antes de empezar este año tenía dudas de si podía competir en el mejor club del mundo, pero este año en Vitoria me ha venido muy bien, sobre todo para demostrarme a mí mismo que soy capaz y que puedo conseguir cumplir mi sueño. Tenía la esperanza de culminarlo ganando este Europeo pero valorándolo bien ha sido una gran temporada para mí y estoy preparado para volver".

El madrileño también habló de la dosificación de los minutos de Zinedine Zidane durante toda la temporada, reconociendo el trabajo de todos sus jugadores: "Más que animar, me tranquiliza. Que el míster haga rotaciones, que valore el trabajo de todos los jugadores, que haya oportunidades... Me tranquiliza. Trabajaré duro y me sacrificaré, como he hecho toda la vida, para intentar aprovecharlo. Era sorprendente cómo cambiaba el equipo casi entero cuando se jugaba la Liga, pero ha demostrado que quería tener a todos enchufados, para eso el Madrid tiene a los mejores del mundo, y si no es el once titular los que salgan son otros once muy muy buenos y que pueden competir contra cualquier equipo".

Con respecto a la presión de llegar a un equipo que, actualmente, es el mejor del mundo, de Europa y de España, Marcos dijo: "No, siempre me hablan de nervios, presión... Yo he tenido suerte porque soy un chico que para nada me pongo nervioso, la presión no me afecta. Cuando entro al campo se me olvida todo, dejo a un lado todo lo de fuera y me centro en el fútbol. Yo estoy encantando de ir a un equipo que haya conseguido todo eso. Ojalá podamos repetirlo".

"Hace dos años me veía más completo en la ofensiva, pero este año creo que en la defensiva. He crecido muchísimo, he aprendido una barbaridad tácticamente, gracias a Pellegrino y a Manu García, el capitán, que me han enseñado muchísimo, han hecho que esa faceta ofensiva se vea menos y resalte más la defensiva. Conseguí muchas recuperaciones, he mejorado la colocación táctica y he crecido muchísimo. Aparte de lo que me han enseñado, también ha sido mi entrenamiento físico, que me ha hecho poder estar mejor. Mi función es dar equilibrio y guardar la posición. El Madrid tiene arriba gente muy buena y cada uno tiene que saber su labor. La mía es la de trabajar y recuperar y dar el pase fácil para que los demás hagan lo difícil", comentó el jugador del Real Madrid en cuanto a si se ve mejor jugando defensiva u ofensivamene.

Para concluir, Marcos Llorente fue preguntado por el dorsal que lucirá la próxima temporada: "No he mirado nada aún, soy un canterano que llego nuevo al primer equipo y llevaré el que me toque, lo aceptaré y ningún problema".