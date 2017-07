Borja Mayoral: “Ahora vuelvo al Madrid, mi casa”

Google Plus

Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Borja Mayoral dejó el Real Madrid la temporada pasada, para jugar con el Wolfsburgo en la Bundesliga en calidad de cedido. El préstamo finalizó y el delantero regresa ahora al equipo que lo formó.

Tras su participación en la Euro Sub-21, el jugador regresó a España y habló sobre su último año en Alemania: "Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado. Me hubiese gustado jugar más, pero el balance es positivo. He madurado bastante, pero ahora vuelvo al Madrid, mi casa”. Y es que el jugador, antes de que partiera al país bávaro, estuvo durante nueve años en el club blanco.

Está contento con poder compartir vestuario con compañeros de la sub-21 como Vallejo, Asensio y Llorente, ya que dos de ellos regresan al club al igual que él y destaca a cada uno de ellos por su talento y rendimiento, exaltado por su juventud: “Es muy bueno para el Madrid tener en sus filas a los mejores jugadores jóvenes del país. Estoy muy contento. Llorente ha realizado un gran europeo y una buena temporada en el Alavés. Vallejo también ha firmado una temporada espectacular en la Bundesliga".

Ve con ánimo su regreso al club: “Mi sueño es jugar en el Madrid y vestir esta camiseta y voy a trabajar muy duro para mejorar cada vez más y jugar al lado de los grandes jugadores del Madrid ayuda a mejorar más. Me incorporaré en la pretemporada con ellos y después a trabajar día a día”.

Los jugadores que no jugaron ninguna competición en el verano están citados el 10 de julio para regresar a Valdebebas y comenzar a preparar la expedición que harán en los Estados Unidos, donde jugarán los partidos de pretemporada antes de las Supercopas de Europa y España que disputarán en agosto ante el Manchester United y Barcelona respectivamente.