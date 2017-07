Jesús Vallejo, presentado: “Espero estar muchos años, porque es el mejor club del mundo”

Fotomontaje: Martín Velarde | Dani Nieto - VAVEL

Comenzó el acto con quince minutos de retraso. Entró Vallejo ovacionado de la mano de sus familiares, que siempre están apoyando los pasos que da el joven central.

Tomó la palabra entonces Florentino Pérez, presidente blanco, que destacó la juventud, la calidad y la proyección del zaguero.

“La pasada temporada fue magnífica”, comenzó el máximo mandatario del Real Madrid. “Queremos dar un paso más. Para mi este vestuario es único y vamos a intentar mejorar el curso pasado. Vamos a seguir agigantando nuestro palmarés, y trabajamos para formar una plantilla de futuro. Desde hace tiempo venimos incorporando jugadores de nivel y gran proyección. Hoy damos la bienvenida a Jesús Vallejo, que llega al Madrid muy joven”, prosiguió Florentino, dando así la bienvenida de manera formal a Jesús, que esperaba nervioso su turno de palabra.

La carrera de Vallejo ha destacado por su papel de “veterano” pese a su juventud, y el compromiso con el cual enamoró a Koval en el Eintracht. Siguiendo esta línea, Florentino afirmó que Jesús “es uno de los defensas con mayor proyección y futuro del país”.

Capitán del Zaragoza con 17 años y uno de los mejores defensas de la Liga Alemana, donde ha conseguido llegar a la final de la Copa de Alemania. “Le fichó el Real Madrid, con sólo 18 años. Con el Eintracht ha disfrutado de ser uno de los mejores jugadores de la Bundesliga y ha sido internacional en las categorías inferiores, consiguiendo hace poco el subcampeonato de Europa con la Selección Sub-21”, continuó el presidente, repasando su palmarés más actualizado.

“Jesús, hoy emprender la mayor aventura de tu carrera profesional. Querido Jesús, jugar en el Madrid es el sueño de muchos jugadores, y tú lo has conseguido. Esta es tu casa”, finalizó, cediendo así el turno de palabra al joven español, que subió emocionado al estrado.

Su discurso duró un minuto, tiempo en el que repasó las palabras del presidente, agradeció el trato al club e incluso dejó claro que viene a pelear. “Dar gracias al Real Madrid y al presidente por la confianza que he tratado de devolver en este tiempo desde que firmé. Me queda mucho camino, pero trataré de devolver toda la confianza donde de verdad se devuelve, en el terreno de juego”, comenzó Vallejo, orgulloso y seguro de sí mismo, sabedor de que sus palabras ene l día de hoy son las que van a marcar el inicio de una era, casi seguro dorada.

Un puesto en el Madrid se cotiza alto, sin embargo, Vallejo tiene claro que su futuro se pinta de blanco. “Espero estar muchos años aquí, porque este es el mejor club del mundo. El apoyo de mi gente es muy importante. Me gustaría también dedicarle esto a mi novia María también, que no ha podido estar aquí. Uno se siente orgulloso de estar en el Real Madrid. Quiero triunfar y pelear”, dijo, acordándose de su gente, sus apoyos más cercanos y sus seres queridos.

Terminó con un “Muchas gracias y hala Madrid” que dejó lugar a dudas sobre si afronta esta etapa con seguridad o dubitativo. El respeto y la humildad del nuevo “niño” del Bernabéu, clave.

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Después, en rueda de prensa, Jesús atendió a los medios de comunicación desplazados a su acto de bienvenida. Sus contestaciones siguieron la misma vía: tono humano, seguridad y actitud.

"Ser jugador del Madrid es especial, lo asumo con muchas ganas. El objetivo es ayudar al equipo, más que lo individual, lo importante es estar al servicio del equipo. No estaba impaciente en mis años de cesión. (…) El tema de las rotaciones algo positivo porque hace que todo el mundo esté enchufado. Estoy con ganas de conocer a mis nuevos compañeros. Me he fijado mucho en Pepe y en el resto de centrales del Madrid. Son espejos y referentes, no sólo hasta ahora sino también a partir de ahora en el vestuario”, sería un resumen de sus primeras contestaciones más importantes a los medios.

“Fue decisión del míster y de los compañeros, pero intenté aprender de los veteranos. Crecí mucho como persona y como jugador. Por supuesto que me veo para jugar en el Madrid, creo que eso lo pensamos todos los que estamos aquí. Daré todo y luego decidirá el míster. Asensio me decía que estar en el Madrid era una pasada, que estaba disfrutando mucho. (…) Creo que en mis cesiones he mejorado un montón, pero sigo en ese proceso de aprendizaje”, comentó después, antes de dar por cerrado el acto de presentación que significa el comienzo de una nueva etapa. El tiempo dirá si Vallejo se corona como uno de los mejores centrales del país (o del continente).