Modric: "Quieres ganar más, más y más, nunca te cansas de ganar"

Modric, feliz tras estrenarse como goleador en Liga en la jornada 3 frente a Osasuna I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

En una entrevista exclusiva para el diario Marca, Luka Modric habló de varios temas relacionados con el conjunto blanco. Recordó su inicio en el Real Madrid, las tres Champions que ha levantado, las lesiones que le apartaron durante un tiempo, el doblete conseguido y la gestión de Zidane.

El doblete

Modric cree que la clave del éxito del Real Madrid la ha tenido Zidane. "Un equipo muy ancho este año, eso fue mérito del entrenador porque sabía sacar el máximo de cada jugador y así hemos llegado al final en una forma top", alaba el croata.

Con respecto a otros años, considera que este ha sido diferente gracias al reparto de minutos del técnico francés porque han descansado más. "Los que entraron lo hicieron bien, eso también ayudó al míster", considera.

Para él, la plantilla de esta temporada es la mejor con la que ha jugado: "Cada jugador tiene una calidad [sopla] tremenda, los 24 que éramos", halaga Luka. Lo que más ha aprendido es que "el equipo es lo más importante de todo". 'Zizou' pretendía inculcarles esa idea. Modric cree que lo ha conseguido.

Al principio, Modric creía que no les iría bien con tantas rotaciones. "Pensaba que esto no era tan bueno para el equipo. Cuando juegas y no juegas, piensas que vas a perder algo. Al final Zidane demostró que es posible, nos ayudó a ganar", analiza.

Pero tampoco olvida la función de los menos habituales, que cuando les tocaba jugar ofrecían una gran versión: "Hemos ganado partidos con ellos también. Cualquier jugador que entra lo hace bien, nos damos confianza y por eso tenemos estos éxitos", resalta.

Respecto a utilizar una u otra alineación, el croata considera que "no es cuestión de números".

Sus tres champions

El centrocampista madridista destaca el "carácter y espíritu del equipo, el no rendirse nunca", sobre todo, de las dos primeras 'orejonas' levantadas.

"Lo más importante es cómo jugamos nosotros como equipo, si estamos juntos defendiendo y atacando"

"En la primera de Lisboa estábamos casi perdidos, pero no dejamos de creer y en Milán, el estar tranquilos en momentos como los penalties...", recuerda. De la duodécima se queda con la "tremenda calidad", sumado a todo lo anterior. Precisamente en esa última final, ante la Juventus, Modric demostró sus dotes ofensivas con una gran asistencia a Cristiano Ronaldo. "Robo un balón, se la dejo a Carva y él me la pone al espacio, yo ya sabía que algo bueno podía pasar", analiza imaginando la jugada en su cabeza.

Luka Modric celebra el pase a la final de Cardiff bajo la lluvia I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El croata es uno de los más queridos en el Bernabéu por el fútbol que se desprende de sus botas. Desde su llegada a la casa blanca, poco a poco se fue ganando el cariño y admiración de la hinchada. El 'Cruyff de los Balcanes' fichó procedente del Tottenham en agosto de 2012.

"El primer año no sufrí mucho. Nunca dudé de mí, sabía que tendría éxito en el Madrid pero la exigencia es increíble desde el primer día. Disfruté de esos momentos, no dejo de creer en mí cuando afronto dificultades y trabajaba más para triunfar", recuerda Luka.

Lesiones inoportunas

Luka Modric estuvo varias semanas sin poder pisar el césped debido a dos lesiones, la segunda le dejó más mermado. "Tuve primero una en la rodilla y volví bien, en buena forma. Pero cuando mejor estaba, llegó la del aductor y me costó un poco volver al punto", explica.

Alaba la ayuda de los servicios médicos del Real Madrid, así como de sus compañeros. Gracias a ello y a su esfuerzo individual, alcanzó un nivel muy bueno para afrontar el tramo final. "Yo sabía que iba a volver a mi forma", asegura.

En cuanto a las rotaciones, el croata piensa que contribuyó a su mejora: "Hablaba mucho con el míster, el staff y preparadores físicos para recuperar mi nivel. No tenía miedo porque tenía la confianza de todos, cuando no juegas eso ayuda", reconoce el futbolista.

"Ha hecho un gran trabajo, nuestro estado físico era top"

Toda la plantilla madridista llegó en gran forma para jugar los últimos meses de competiciones. El papel del preparador físico Pintus tiene buena parte del mérito. "Ha hecho un gran trabajo, nuestro estado físico era top", alaba Luka.

La próxima temporada

La perspectiva de futuro para el Real Madrid siempre está clara: "Quieres ganar más, más y más. Nunca te cansas de ganar", incide el croata. Pronostica su estancia prolongada en la entidad madridista "por bastantes años" si continúa a su nivel.

"Haré todo lo posible para quedarme porque es mi sueño, vamos a ver qué pasa", afirma. Luka Modric solo piensa en blanco, disfruta cada momento y cree que irse del Madrid "no es una decisión fácil porque sólo vas para abajo".

Modric golpea el balón en un partido contra el Valencia I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Expresa sus ganas de regresar a los entrenos para estar preparados de cara a duelos exigentes. Los blancos jugarán la International Champions Cup contra Juventus, Barça o el M. United de Mou. "Hay partidos difíciles pero es mejor. Sabemos que con Pintus tendremos una pretemporada muy dura como el año pasado [ríe]. Pero es parte de nuestro trabajo, la base para el resto de temporada", analiza Modric.

Reconoce que en el club blanco la exigencia te obliga a no fallar y tienen que aprovechar porque este gran momento no durará siempre: "Las cosas se olvidan rápido. Si no ganas un año, empiezan las dudas y no lo podemos permitir. Tenemos un equipo top, por qué no seguir logrando títulos este año y los que vienen", manifiesta.