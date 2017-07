Ceballos vestirá de blanco

Google Plus

Imagen: Raúl Pajares - Vavel

Mucho se ha rumoreado sobre el futuro de Dani Ceballos desde el pasado mes de junio. Cuajó un campeonato sensacional con "la rojita" y acabó siendo el MVP de la Eurocopa sub-21. Aunque a lo largo de la temporada no ha tenido un papel de líder en el Betis, también ha dejado detalles de su enorme talento. Sin embargo, la explosión y el derroche de potencial futbolístico los ha acabado mostrando en el torneo de selecciones europeo con actuaciones de cine.

Tras acabar la competición con la selección, el teléfono no ha parado de sonar en la parte verdiblanca de Sevilla preguntando por la joven perla bética. Tanto Real Madrid como Barcelona han pujado fuerte por él ya que saben que es un jugador de tan sólo 21 años el cual ha irrumpido en el panorama internacional como un torrente de fútbol.

Tras una lucha entre merengues y culés por el joven Ceballos, todo apunta a que el futbolista de Utrera acabará jugando bajo las órdenes de Zidane la próxima temporada. Aún no es oficial, pero muchos medios se han hecho eco de la noticia de que Dani Ceballos ya tendría un contrato que le vincularía seis años al Real Madrid y sería presentado el próximo día veinte de julio. Según parece, el club blanco le ha vuelto a ganar la partida a los blaugranas al igual que pasó hace unas semanas con Theo Hernández.

Es un gran creador de juego

Una de las virtudes que más destaca del aún centrocampista del Real Betis es su visión de juego. Es lo que se llamaría en Inglaterra un "playmaker" . Posee un don para no perder de vista la situación de sus compañeros mientras conduce el cuero para poder asistir de este modo al compañero en mejor posición para atacar.

No es una novedad que en el club de la capital la competencia es feroz y más aún en el centro del campo. Modric, Kroos, Casemiro, Isco, Kovacic, Marcos Llorente y Asensio también buscan la titularidad y no se lo van a poner nada fácil. Sin embargo, Ceballos parece haber dicho a la entidad madridista que una de las condiciones por las que se une al Real Madrid es porque no saldrá cedido y tendrá minutos para demostrarle a Zinedine Zidane el porqué de su fichaje.

Además de una visión de juego excelente, también tiene una habilidad endiablada con la pelota en las botas. Sabe cómo moverse por el campo driblando rivales, tanto con el cuerpo como haciendo filigranas, caños y demás detalles que dan crédito de la calidad que atesora.

Tampoco conviene olvidar que también es un jugador que puede aparecer desde la segunda línea para convertirse en goleador. No suele anotar muchos goles a lo largo de la temporada pero sabe sumarse al ataque y golpear el esférico desde fuera del área con una gran técnica.

Rápida adaptación a sus compañeros

Otro de los puntos a favor que tiene el jugador andaluz si finalmente se vinculase al club de Concha Espina es que la adaptación a sus nuevos compañeros no sería un problema ya que en el plantel de 'Zizou' se encuentran cuatro jugadores que también forman equipo con él en la selección sub-21: Asensio, Llorente y Vallejo.

En cuanto a la adaptación al juego merengue tampoco debería de suponer ningún inconveniente debido a que la manera de jugar del jugador utrerano se complementaria a la perfección con los talentosos compañeros de los que estaría rodeado. Así pues, lo único de lo que tiene que preocuparse Dani Ceballos es de intentar dar el máximo de sí mismo en cada momento que el entrenador le deje participar.