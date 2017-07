Karim Benzema: ocho años vestido de blanco

Google Plus

Karim Benzema vs Atleti | Foto: Vavel España

“Estoy feliz por jugar en el equipo de mis ídolos: Zidane y Ronaldo”, pronunciaba el delantero francés, Karim Benzema, en su presentación en el Santiago Bernabéu. Desde ese momento han pasado ocho años en los que su fichaje, por 35 millones de euros, parece estar más que amortizado.

Los primeros pasos de la carrera de Benzema se dieron en la cantera del Olympique de Lyon, club de la ciudad en la que nació. Pero pronto se vio que, debido a su gran proyección, el tiempo del futbolista en tierra francesa iba a ser limitado.

Técnica, talento, visión, velocidad y gol, unido a una gran madurez desde muy joven, hicieron que debutase con tan solo 17 años en la Ligue 1. Cuando subió al primer equipo del Lyon, tuvo que presentarse ante sus nuevos compañeros. Allí estaban futbolistas como Elber, Wiltord o Mahamadou Diarra, que se mofaban del joven delantero junto a otros veteranos. Ante esa escena Benzema exclamó: “No os riais, he venido para quitaros el puesto”.

Pese a que su origen es argelino, país de donde son sus padres, Karim Benzema siempre mantuvo su deseo de jugar para Les Bleus. Sus aptitudes pronto se vieron reflejadas con la camiseta de la selección ya que con 17 años, en 2004, conquistó el Europeo sub-17 y un año más tarde ganó la UEFA-CAF Meridian Cup.

La explosión de Karim Benzema coincidió con la salida de varios jugadores importantes del club en 2007-2008. Eso le proporcionó a Benzema el escenario perfecto para hacerse con un puesto fijo en el once inicial del equipo galo y así fue. Recibió el dorsal número 10 y con ello la responsabilidad que exigía. Pero no defraudó. En esa temporada marcó 31 goles en 41 partidos y terminó como máximo goleador en la Ligue 1. Además, culminó su gran temporada con un doblete histórico para Les Gones: Liga y Copa. La siguiente temporada no pudo culminar la que seria su quinta Ligue 1 seguida, aún así terminó como segundo máximo goleador del campeonato con 17 goles.

Las cifras goleadoras y el talento de Karim Benzema no pasaron desapercibidos para los grandes equipos de Europa. Después de 43 goles y cuatro titulos de Ligue 1 en cinco años, el delantero pensó que era la hora de decir adiós. La etapa de Karim en Francia finalizaba y le esperaba el mejor club de la historia del fútbol: el Real Madrid.

El Real Madrid hizo oficial su fichaje por 35 millones de euros en julio de 2009 y fue presentado en su nuevo estadio ante 16.000 personas expectantes de ver al futuro 9 del equipo blanco. Benzema se unió a las nuevas caras que formarían parte del equipo junto con Cristiano Ronaldo y Kaká, ambos fichados ese mismo verano.

Su primera temporada de blanco fue más bien discreta, anotando únicamente ocho goles y repartiendo cinco asistencis. Los siguientes años, con José Mourinho al mando, mantuvo una gran competencia con Gonzalo Higuaín manteniendo una media goleadora de 0,54 goles por partido entre 2010 y 2012. Finalmente, en el verano de 2013 el delantero argentino se marchó al SSC Napoli por 40 millones. Karim Benzema se afianzó como 9 titular del Real Madrid.

Ocho años han pasado desde el fichaje del crack francés y a día de hoy se justifica hasta el último centavo pagado por él. A sus cuatro ligas francesas, su Copa de Francia y sus tres Supercopas de Francia, Benzema suma en sus ocho temporadas vestido de blanco dos Ligas, dos Copas, una Supercopa de España, tres UEFA Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundialitos.

22 títulos a nivel profesional, si tenemos en cuenta los ganados con la selección francesa, avalan a Karim Benzema y le convierten en uno de los mejores delanteros a nivel mundial.

Además, en su palmarés personal puede presumir de ser el máximo goleador francés en la historia del Real Madrid y de la Liga Española, el octavo máximo goleador del Real Madrid y el quinto máximo goleador de la UEFA Champions League.

Karim Benzema, como todos los genios ha sido un incomprendido. Infravalorado por gran parte de la prensa y de su propia afición. Benzema es un 9 diferente, un 9 moderno: arrastra a los centrales, es magnífico técnicamente, deja huecos, tiene una gran visión de juego y pase. Quien le juzgue únicamente por sus goles demuestra no tener ni idea de la función de Benzema en el Real Madrid, sobre todo si tienes a Cristiano Ronaldo como killer del equipo, además de tener poca memoria ya que es el octavo máximo goleador del club y el quinto máximo goleador de UCL.