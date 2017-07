Gareth Bale: ''Estoy listo para comenzar la temporada''

Gareth Bale celebra un tanto en el Bernabéu I Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Gareth Bale es una figura necesaria en el Real Madrid. Su fuerza, velocidad y desequilibrio le hacen un jugador único. Durante el transcurso de la última temporada, la gestión de Zidane ha logrado superar su ausencia y firmar los objetivos propuestos. Aún así, Bale no se rinde y prefiere seguir luchando por su puesto.

Las lesiones han sido el obstáculo más alto que Bale ha tenido que superar. ''Hay que estar preparados cuanto antes para la temporada'', afirma Bale, pensando en las citas de las dos Supercopas. Sobre su tobillo, Bale es sincero. ''El año pasado con el dolor me resultaba difícil ponerme en forma. He trabajado duro para recuperarme y ahora poder hacer la pretemporada a tope. Antes me molestaba, porque siempre intentas volver para ayudar al equipo, y dar lo mejor de mí mismo. Quizá tenía que haber estado más tiempo recuperándome y no forzar, pero ahora no hay dolor. Tengo fuerza en el tobillo y estoy listo'', declara.

Por otra parte, Bale reconoce que a mitad de temporada su año terminó prácticamente. ''Hasta enero todo me fue muy bien. Fue mala suerte, no puedes evitar estas lesiones en el fútbol, cuando te golpeas el tobillo. Lógicamente fue muy duro, pero lo más importante es que ganamos títulos y muy importantes''.

El ex jugador del Tottenham ha dejado muestras de su ilusión por empezar la temporada y alcanzar el protagonismo deseado. ''Todos queremos jugar y todos trabajamos duro para ganarnos el puesto, pero esto no son once jugadores. Zidane quiere seguir rotando y va a haber opciones para todos. Yo creo que lo más importante es pensar que ganamos todos. Creo que en temporadas anteriores nos fue bien en la Liga o en la Champions, pero en esta última hemos ganado las dos gracias a las rotaciones, nos dio mucha frescura, es una gran método de trabajo porque los jugadores tienen tiempo para recuperarse. Es bueno, en el fútbol de ahora todos tienen que aportar'', confiesa.

Las incorporaciones de Theo, Vallejo y Ceballos significan un salto de calidad global. A ellos se les puede unir un Gareth Bale que, siguiendo sus palabras, puede volver a su idílico estado de forma. De esta forma el Real Madrid se enfrenta en este inicio de pretemporada a un reto tan complejo como gratificante: distribuir el talento desbordante.