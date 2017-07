Sigue el duro trabajo en Los Ángeles

Google Plus

Foto: Realmadrid.com

La pretemporada es mucho más importante de lo que parece. Los equipos se reinventan, se renuevan, se preparan para una nueva temporada de 60 partidos. Encuentros cada tres días y concentraciones larguísimas para ganar los máximos puntos posibles. En el Real Madrid saben de primera mano que una buena preparación aumenta las probabilidades del éxito. Porque es importante fortalecer el músculo en julio, para llegar a tope en mayo. Y así siempre.

Bajo la atenta mirada del preparador físico Antonio Pintus, los blancos completaron la primera sesión del día marcada por la dureza del entrenamiento. Con el sol como máximo acompañante, los pupilos de Zinedine Zidane realizaron un circuito físico compuesto por ejercicios de potenciación muscular, saltos, pesas y abdominales. Luego, los jugadores de campo siguieron su trabajo con carrera continua, y los porteros llevaron a cabo ejercicios específicos. El entreno acabó con estiramientos, y el único que no saltó al césped fue Sergio Ramos por un dolor en su oído derecho. La segunda sesión se realizará a las 18:00 de la tarde (03:00 hora española).

Una semana lleva ya instalado el Real Madrid en Los Ángeles. No es la primera vez que los blancos viajan a las instalaciones del campus universitario de UCLA para la pretemporada. Y no es, tampoco, la primera vez que el conjunto merengue participará en la International Nations Cup. Los de la capital se estrenarán este domingo ante el Manchester United de José Mourinho (23:00 hora española), como entrante para la espectacular Supercopa de Europa que se viene por delante. Un encuentro para el que Zidane espera contar con todos, menos, con Cristiano Ronaldo. El técnico francés sabe más que nadie lo necesaria que son unas vacaciones para un deportista de élite, por lo que no variará su decisión con respecto a ello. Ya lo hizo el año pasado, y lo volverá a hacer.