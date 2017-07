Dani Ceballos: "Para mí es un orgullo vestir y defender este escudo"

www.realmadrid.com

Dani Ceballos ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Real Madrid. El jugador de Utrera firmó su contrato y pasó por el palco de honor, donde agradeció al presidente, Florentino Pérez, la confianza depositada en él, antes de pisar el césped del templo madridista, con su nuevo número 24, para saludar a los aficionados merengues que esperaron durante horas para ver a su nuevo ídolo. Tras repartir balones al público y fotografiarse con sus familiares, Dani pasó por la sala de prensa, para dar sus primeras palabras como jugador blanco.

"Para mí es un orgullo vestir y defender este escudo"

El nuevo futbolista del Real Madrid mostró un enorme orgullo por poder estar en el club blanco: "Todos los días no se viste esta camiseta y para mí es un orgullo vestir y defender este escudo".

Sobre la elección del nuevo destino, Ceballos declaró no haber tenido dudas: "No he tenido duda en elegir al Real Madrid. En cuanto el presidente se puso en contacto conmigo, no escuché más ofertas. He llevado bien la presión del fichaje, pero yo tenía claro que mi objetivo era jugar en el mejor club del mundo. Sé que hay mucha competencia, pero voy a trabajar muy duro para poder jugar. Tengo mucha ilusión por montarme en el avión y llegar a Los Ángeles para ponerme manos a la obra".

Dani se mostró con humildad, ya que según comentó, él viene a aprender de los mejores: "Soy un jugador joven, vengo a trabajar con ilusión, a aprender de jugadores de talla mundial y llegar algún a día a ser como Luka Modric o como Kroos".

"Vengo a aportar, trabajo, constancia y a demostrar a Zidane que estoy capacitado para jugar aquí"

El "24" blanco, por si habían quedado dudas, repitió que viene a trabajar y a luchar por ganarse un sitio: "El Madrid tiene jugadores de gran nivel. Yo vengo a aportar, trabajo, constancia y a demostrar a Zidane que estoy capacitado para jugar aquí".

Sobre la importancia de Marco Asensio y Sergio Ramos en su fichaje, el futbolista de Utrera destacó la gran amistad que tiene con Marco y la cercanía que ha tenido Sergio: "Marco me dijo que si alguna vez me llamaban desde este club, no podía dejar pasar la oportunidad. Él es un espejo de no agachar la cabeza y trabajar para aprovechar las oportunidades que lleguen. Sergio me llamó dándome la bienvenida y me dijo que me iba a ayudar en lo que hiciera falta. Para mí, la figura de Ramos es muy parecida a la mía, por las circunstancias y las condiciones en las que llegamos al Real Madrid".

Por último, Dani Ceballos habló sobre la posición que más le gusta, aunque aseguró que viene a adaptarse a lo que pida Zidane: "En la posición que más cómodo me encuentro es en la de medio centro, pero me adaptaré a lo que me diga Zidane y aprenderé cosas nuevas que aún no conozco", finalizó el nuevo jugador blanco.