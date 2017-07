Recaudando y ganando

Google Plus

Florentino Pérez dando una comparecencia ante los medios de comunicación (Foto: Dani Mullor - Vavel)

Ocho bajas. Cinco ventas. Y un total de 127 millones de euros. Esa es la cantidad que ha obtenido, de momento, el Real Madrid a lo largo de este mercado veraniego. Las salidas de Morata (80 millones de euros) y Danilo (30 millones de euros) han provocado unos enormes ingresos en las arcas del club.

Sin embargo, dichos jugadores no han sido esenciales en la consecución de los títulos. Ambos futbolistas eran suplentes para el técnico Zinedine Zidane. Esto demuestro el enorme poder que posee el club blanco en todo su plantel. El fondo de armario ha demostrado ser de una enorme calidad. Futbolistas que servían de revulsivos o de rotación para el Real Madrid, como es el caso de James (cedido al Bayern) o Morata, van a ser ahora piezas fundamentales en sus nuevos clubes.

La directiva del club blanco ha intentado, en todo momento, mantener el bloque central del equipo. Un bloque unido, compacto, con las ideas claras y en los que todos se entienden a las mil maravillas. Dicen que lo que funciona no hay que tocarlo. Y esa es la idea principal del proyecto merengue. Fruto de ello han sido las dos Champions League, la Liga, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa en las dos últimas temporadas de un club dirigido, de forma brillante, por el galo Zinedine Zidane.

A continuación, se muestran todas las altas y bajas del Real Madrid para la próxima temporada.

Altas 17/18 Jugador Procedencia Precio Vinícius Júnior Flamengo 45 millones € Theo Hernández Atlético Madrid 30 millones € Dani Ceballos Real Betis 17 millones € Jesús Vallejo Real Zaragoza * Marcos Llorente Alavés * Borja Mayoral Wolfsburg *

*Vuelven tras cesión

Total 92 millones €

El Real Madrid solamente ha realizado seis incorporaciones durante el mercado actual, pagando un total de 92 millones de euros. Tres de ellos son jugadores que vuelven al club tras haber cogido cierta experiencia y bagaje como cedidos. De los otros tres fichajes restantes, Theo Hernández y Dani Ceballos buscarán hacerse un hueco en la rotación. En cambio, Vinícius Junior podrá ser incorporado a partir de 2018, dependiendo del acuerdo al que lleguen Real Madrid y Flamengo. Primero, permaneceré en calidad de cedido mientras se va curtiendo en el fútbol brasileño. Se trata de un fichaje de futuro y en el que se han depositado grandes esperanzas, llegando a pagar 45 millones de euros por un jugador que apenas está comenzando en el fútbol profesional.

Asimismo, se espera una nueva y última incorporación con la llegada de un delantero que cumpla la labor que realizó a la perfección Álvaro Morata durante la pasada campaña.

Bajas 17/18 Jugador Destino Precio Álvaro Morata Chelsea 80 millones € Danilo Manchester City 30 millones € Mariano Díaz O.Lyon 8 millones € Diego Llorente Real Sociedad 6 millones € Burgui Alavés 3 millones € Pepe Beşiktaş Libre James Rodríguez Bayern de Múnich Préstamo Fábio Coentrão Sporting de Portugal Préstamo

Total 127 millones €

Por otra parte, 127 millones de euros han ido a parar a las arcas del club merengue. Además de Morata y Danilo, canteranos como Mariano, Diego Llorente y Burgui han sido traspasados, consiguiendo 17 millones entre los tres jóvenes.

Cabe destacar la marcha de Pepe tras haber finalizado su contrato, y las cesiones de James y Coentrão al Bayern y Sporting de Portugal, respectivamente.

De momento, el balance total es de 35 millones de euros

De momento, el balance total es de 35 millones de euros. De cerrar el mercado con un balance positivo, sería la segunda vez en lo que va de siglo que los vikingos obtienen mayor número de ingresos que de gastos. De hecho, la primera ocasión fue la temporada pasada.

Altas 16/17 Jugador Procedencia Precio Álvaro Morata Juventus 30 millones € Mariano Díaz Real Madrid Castilla Cantera Marco Asensio Espanyol * Fábio Coentrao Mónaco *

Total 30 millones €

Bajas 16/17 Jugador Destino Precio Jesé Rodríguez PSG 25 millones € Denis Cheryshev Villareal 7 millones € Álvaro Medrán Valencia 1'5 millones € Omar Mascarell Eintracht Frankfurt 1 millón € Álvaro Arbeloa West Ham Libre Borja Mayoral Wolfsburg Préstamo: 3 millones € Burgui Sporting Préstamo Lucas Silva Cruzeiro Préstamo Marcos Llorente Alavés Préstamo Jesús Vallejo Eintracht Frankfurt Préstamo

Total 37,5 millones €

Durante el pasado verano, el balance fue de 7,5 millones de euros. Este positiva gestión del presidente Florentino Pérez se vio además reflejada en los terrenos de juegos, consiguiendo liga y Champions en una misma temporada. Algo inédito, sin precedentes en la larga historia del Real Madrid.

Si echamos la vista atrás, el balance total en la temporada 13/14 fue de - 62 millones. -17,8 y -62,35 corresponden al balance de los dos siguientes campañas. No obstante, los principales títulos se han alcanzado en la dos últimas temporadas, coincidiendo con unos mayores ingresos que gastos. Esto demuestra que el dinero no lo es todo. Desde luego que es importante, pero lo es aún más el tener un proyecto confeccionado, sólido, con las ideas claras y la total confianza de los unos a los otros. Intercalar jóvenes con jugadores experimentados, a la vez que rotar siempre y cuando sea necesario.

De hecho, Florentino Pérez dejó unas declaraciones al diario Marca hace apenas un mes, en las cuales hablaba acerca de la gestión deportiva del club y el proyecto que les están llevando al éxito: "El proyecto deportivo hay que abordarlo de otra manera. Siempre ha sido el de los grandes jugadores mundiales, los españoles y la cantera. Ahora lo hemos perfeccionado, estando atentos a los jóvenes jugadores de todo el mundo. Estamos haciendo un gran proyecto, que nos va a garantizar el futuro".

"Ahora ya no hay que ir a por el último en aparecer y gastarse 200 millones, ahora hay que ver los más jóvenes"

"Tenemos unos jugadores jóvenes espectaculares y creo que tendremos a los mejores en pocos años. Ahora ya no hay que ir a por el último en aparecer y gastarse 200 millones, ahora hay que ver los más jóvenes, en su entorno, en sus clubes", declaró Florentino Pérez tras haber sido reelegido, por quinta vez en su historia, como presidente del Real Madrid.

Está claro que no se le puede reprochar nada a la gestión que el Real Madrid ha llevado a cabo durante estas últimas campañas. Además de fichar a grandes jugadores reconocidos a nivel internacional, se busca a jóvenes talentosos a los que se les deposita todo la confianza posible para que puedan rendir lo mejor posible. Ya sean de la cantera (Carvajal o Lucas Vázquez), o fuera de esta (Asensio), el juego y los títulos que está obteniendo el club avalan tanto a la figura del entrenador como a la directiva.

El Real Madrid ha vuelta al olimpo del fútbol mundial. Ese lugar al que pocos, muy pocos acaban llegando. Se requiere un enorme sacrificio, esfuerzo y talento para ello. Pero una vez se consigue alcanzar la cima, no te querrás bajar nunca. Ahí, en lo más alto, es cuando sabes que has alcanzado la gloria. Sabes que todas las piezas del puzzle han encajado a la perfección. Y no por orden divino, sino por el gran trabajo que se ha ido realizando a lo largo del tiempo.