Derrota de un Castilla sin sus mejores hombres

Los jugadores el Leganés intenta robar un balón al joven del Castilla I Foto: Real Madrid

El CD Leganés venció por dos goles a cero al Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano, con goles de Guerrero y Koné. Primer partido de pretemporada para los canteranos blancos, faltos de ritmo y preparación. Aunque intentaron empatar el tanto rival del minuto 37, no lograron revertir el resultado. En el minuto 82 llegó el segundo y último gol pepinero para cerrar el encuentro.

Mucho trabajo por delante para los jóvenes entrenados por Solari, que apenas habían entrenado una semana antes de disputar este partido. El equipo de Primera llevaba más tiempo preparándose y eso se vio reflejado en el juego.

Con un centro del campo formado por Rubén Pérez, Rico y Omar, los pepineros controlaron la mitad de la cancha en los primeros cuarenta y cinco minutos. El inicio del duelo estuvo más igualado, pero pronto los visitantes dominaron. Tras varios acercamientos al área del Castilla, vieron puerta con un cabezazo del delantero Guerrero después de una buena combinación.

En el descanso, el técnico blanco cambió radicalmente su once e introdujo hasta nueve novedades. Los de Solari mejoraron en cuanto a juego y ocasiones. Raúl De Tomás no estuvo acertado por poco en un disparo de larga distancia. En dos saques de esquina también generaron peligro, pero el marcador no se movió.

Se acercaban los últimos diez minutos del encuentro y el Castilla seguía intentando, al menos, empatar. Los hombres de arriba como Mancebo, Lin o Campuzano estuvieron activos. Pero cuando mejor se encontraban, el equipo blanquiazul marcó su segundo gol, obra de Koné. Fin del cuento, derrota clara.

El filial acusó las bajas

Jugadores estandartes del filial como Achraf, Óscar, Dani Gómez, Quezada, Tejero o Franchu no estaban a las órdenes de Solari, sino a las de Zidane en América. Los jóvenes jugaron 45 minutos contra el Manchester United, mostrando una gran actitud y compromiso. También disputaron minutos contra el City. Óscar logró un gol de escándalo.

El Castilla los echó en falta y tampoco estarán para el segundo amistoso, que se jugará el próximo miércoles 2 de agosto contra la Gimnástica Segoviana a las 20:30 horas.