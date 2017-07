Previa Real Madrid - FC Barcelona: no hay amistoso que valga

Google Plus

La International Champions Cup no descansa. El torneo de pretemporada más célebre del actual panorama futbolístico no da ni un respiro a los aficionados de este bello deporte. Tras vivir grandes partidos durante las dos primeras jornadas del campeonato estival, llega el gran duelo del fútbol mundial. Un partido capaz de paralizar el mundo. El domingo día 30 tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami un duelo entre el Real Madrid y el FC Barcelona. ‘El Clásico’. Palabra que, incluso, ha sido adoptada ya por parte de los medios extranjeros.

Pretemporada antagónica

Para ambos, se trata de la penúltima prueba que deben superar antes de disputar los primeros partidos oficiales de la próxima campaña, la cual, se avecina intensa y emocionante para uno y otro conjunto. El Real Madrid no ha empezado la pretemporada de la mejor manera posible. El primer encuentro que disputó fue ante el Manchester United. El resultado final fue de empate a uno. No obstante, los ingleses lograron la victoria en una tanda de penaltis para olvidar. Por ende, los ‘Red Devils’ lograron dos puntos. Mientras que el Real Madrid solo obtuvo uno al no haber sido derrotados en los noventa minutos de partido.

Posteriormente, el conjunto blanco perdió de forma abultada (4-1) contra el otro equipo de la ciudad de Manchester, el City. Por tanto, la plantilla que dirige Zinedine Zidane espera salir por la senda de la victoria. Y no hay mejor manera de hacerlo que ante el máximo rival.

Por el contrario, los azulgranas llegan al encuentro con la mejor de las sonrisas. De momento, solo han conocido la victoria durante el torneo. 2-1 contra la Juventus y 1-0 ante el Manchester United es el bagaje del club desde que llegó a Estados Unidos. Con Neymar como hombre referencial en lo que lleva el Barça de pretemporada (los tres goles del equipo han salido de sus botas), los culés intentarán lograr pleno de victorias en la International Champions Cup. De esta manera, podrán levantar el título del campeonato, siendo la primera vez en ganar dicha competición. Y, precisamente, se tiene la posibilidad de hacerlo contra el equipo que más veces ha ganado un campeonato de la ICC. Ostenta cinco triunfos en las ediciones de 2011, 2012, 2013 y dos veces en el año 2015. Pues ganó tanto en China como en Australia.

En la presenta edición y, a falta de disputarse los tres últimos encuentros, la clasificación es la siguiente:

Pos. Equipo Pts. J G E P GF GC Dif. 1º FC Barcelona 6 2 2 0 0 3 1 2 2º Manchester United 5 3 2 0 2 3 2 1 3º Roma 4 2 1 0 1 4 3 1 4º Tottenham Hotspur 3 2 1 0 1 6 5 1 5º Manchester City 3 2 1 0 1 4 3 1 6º Juventus 3 2 1 0 1 4 4 0 7º Paris Saint-Germain 2 3 1 0 2 5 8 -3 8º Real Madrid 1 2 0 0 2 2 5 -3

Si el FC Barcelona gana ‘El Clásico’, será campeón indiscutible del campeonato. En caso de derrota, ya sea en penaltis o en los 90 minutos, todo quedaría en manos de la Roma, que se la juega contra la Juventus.

Preludio de la Supercopa España

La cita que tendrá lugar entre blancos y blaugranas también será un adelanto, un aperitivo previo a la Supercopa de España, la cual, se disputará entre los días 13 y 16 de agosto.

La rivalidad entre ellos es innegable. Por ello, este amistoso tendrá un aroma diferente. A pesar de ser un partido de pretemporada donde, en teoría, se juegan poco, realmente hay de por medio una victoria moral. Es cuestión de honor, de orgullo propio. De querer siempre ganar y ganar. Y si es contra el máximo rival, aún más. Así pues, intentarán darlo todo sobre el terreno de juego. ¡Esto no es un simple amistoso! Ambos conjuntos saldrán con la carne en el asador., poniendo de inicio sus mejores cartas para salir reforzado lo mejor posible de cara a la Supercopa. Además, también tendrán minutos las nuevas incorporaciones. Jugadores como Ceballos, Semedo o Vallejo disputarán por primera vez un ‘clásico’. Y, por supuesto, fundamentales serán los hombres del banquillo de cara a la segunda parte.

Zidane Vs Valverde

Tras dirigir al Athletic Club durante las últimas cuatro campañas, el txingurri Valverde fue elegido por parte de la secretaría técnica del conjunto azulgrana para entrenar al equipo. De momento, el balance es positivo. Dos victorias en sus dos primeros encuentros como técnico culé. El próximo domingo se verá las caras contra Zidane, y es que el míster vasco tendrá un hueso duro de roer. Su tercer partido como entrenador baulgrana será contra el Real Madrid, por lo que una victoria sería el comienzo soñado por el técnico.

En cambio, el entrenador galo Zinedine Zidane necesita una victoria urgente para dar una inyección de moral y confianza al equipo. En los tres duelos que se han enfrentado, Zidane sale ganador. Cierto es que el 'Txingurri' entrenaba al Athletic Club. Ahora, entrena a uno de los mejores clubes del mundo.

Fecha Competición Local Resultado Visitante 13/02/16 Liga Real Madrid 4-2 Athletic Club 23/10/16 Liga Real Madrid 2-1 Athletic Club 18/03/17 Liga Athletic Club 1-2 Real Madrid

Posibles alineaciones

Real Madrid: Keylor; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.

Los canteranos Quezada, Franchu, Manu Hernando y Dani Gómez han regresado a Madrid para ponerse a lar órdenes de Solari. Además, Ramos ha vuelto a entrenar y podría tener minutos.

FC Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Neymar y Suárez.

Cabe la posibilidad de que Neymar no juegue el partido tras un encontronazo con Semedo en pleno entrenamiento y su posterior marcha a los vestuarios.