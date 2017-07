Sergio Ramos: "Hay que pasar página y seguir trabajando"

www.realmadrid.com

“Está claro que nos hubiese gustado sacar otro resultado, porque siempre que jugamos un Clásico la motivación es mayor. Estamos en período de preparación y esto nos sirve para mejorar. Hemos mejorado a partir de los diez primeros minutos, consiguiendo empatar, pero al final ellos han conseguido llevarse la victoria. Hay que pasar página y seguir trabajando”, comenzó declarando Sergio Ramos a las preguntas de los medios de comunicación, tras el partido ante el Barcelona en Miami.

El capitán madridista resaltó el mal comienzo de su equipo y los problemas a balón parado, aunque declaró que después supieron sobreponerse y empatar el duelo: “Al inicio del encuentro ellos han salido muy intensos y han sabido aprovechar sus ocasiones. Nos han saltado las alarmas y hemos presionado más alto hasta llegar a crear más peligro, algo que se ha visto en el resultado. Luego a balón parado se han vuelto a adelantar y hay muchas conclusiones que sacar”.

Sergio Ramos destacó la poca importancia de estos partidos a nivel competitivo, subrayando la importancia de ir cogiendo minutos y rodaje: “La pretemporada consiste en hacer una preparación física y coger confianza para encarar la temporada. Lo positivo es que tenemos títulos en juego y vamos a intentar llegar de la mejor manera para estar preparados. Quería ir recuperando sensaciones después de unos pocos días de entrenamiento. Tenía ganas de saltar al terreno de juego e ir cogiendo confianza”.

"No puedo opinar del tema Villar porque no tengo conocimiento de causa"

Sobre el tema de actualidad en el fútbol español, el encarcelamiento de Villar, y ante los próximos partidos de la selección, Ramos admitió no sentirse preocupado por ese tema y sí por el partido ante Italia: “Como capitán, lo que me preocupa es el 2 de septiembre, que nos jugamos la clasificación del Mundial ante Italia. No puedo opinar porque no tengo conocimiento de causa. Me mantengo al margen”.

Por último, el central del Real Madrid habló sobre el tema de Neymar, subrayando que para el conjunto merengue sería un problema menos: “Cada uno es libre de elegir su futuro. Ojalá se marche, ya que sería un problema menos para nosotros”, finalizó Sergio Ramos.