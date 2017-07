Zidane: ''No vamos a llegar cortos de preparación''

Zidane en los mandos del Real Madrid | Foto: @rodrigo_ji - VAVEL

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa tras la derrota Del Real Madrid ante el Barcelona. El primer clásico de los tres que se disputarán en apenas tres semanas tuvo goles pero abundantes imperfecciones típicas de los primeros enfrentamientos de temporada. ''Empezamos muy mal el partido. Nos meten dos goles en seis o siete minutos y eso es debido a la concentración. No podemos pensar que es otra cosa. Después entramos mejor en el partido, jugando como sabemos, hemos tenido momentos buenos pero globalmente no podemos decir que haya sido buen momento para nosotros'', declaró Zidane.

''Es una pretemporada y seguro que los resultados no fueron los esperados pero eso no va a cambiar nada. Lo importante es estar listos el día 8.'', confesó Zidane, refiriéndose a la cita en Macedonia contra el Manchester United. Además, dejó ver que hay que sacar lecciones de las derrotas. ''Vi cosas buenas pero también algunas negativas. Hay que tener paciencia, trabajar y estar listo para el partido de la Supercopa. No me importa la derrota. Siempre duele, no gusta perder pero eso no es lo más importante. Tenemos que hacerlo mejor y cambiar algunas cosas”.

La estancia en Estados Unidos no ha sido fructífera en cuanto a resultados. Para el entrenador del Real Madrid, las sensaciones son buenas y el partido más importante es el que se celebrará el día 8 de agosto. ''No vamos a llegar cortos de preparación. Hemos trabajado bien hasta ahora, hemos hecho lo que habíamos preparado y vamos a Chicago a jugar el último partido y luego pensaremos en la Supercopa. Es posible que no se haya visto en los tres partidos pero hemos hecho cosas buenas. Lo que vale es el resultado y en ese sentido no es el mejor momento”.

La próxima aparición del conjunto madridista tendrá lugar en Chicago el próximo tres de agosto. El equipo All Star de la MLS recibirá al Real Madrid para cerrar su gira por suelo americano.