Hora de analizar y corregir

Partido ante el F.C Barcelona | Foto: Real Madrid

Llegó el final de la International Champions Cup para el Real Madrid, pero no el final de partidos amistosos. El Real Madrid se enfrentará en la madrugada del tres de agosto a las 03:00 hora española ante el MLS All-Star, un equipo formado por los mejores jugadores de los equipos de Norteamérica.

El Real Madrid deja atrás los partidos de la International Champions Cup en la que solo consiguió un punto. No fue capaz de ganar a ninguno de sus rivales, Manchester United (2-1 tras los penaltis), Manchester City (4-1) y F.C. Barcelona (3-2). El conjunto blanco ha encajado bastantes goles en tan solo tres partidos, lo que muestra un claro fallo en la defensa. En la parte ofensiva, no contaban con la estrella goleadora Cristiano Ronaldo, pero si estaban Karim Benzema y Gareth Bale. Estos últimos no han dado la talla a nivel goleador, Karim Benzema se le notaba falto de velocidad para ver huecos donde dar pases y huecos por los que colarse para buscar la espalda de los defensas. Gareth Bale fue mas protagonista que su compañero francés, pero no tuvo suerte de cara a portería. Ambos jugadores han acabado la International Champions Cup sin anotar un solo gol. Marco Asensio en la ICC | Foto: Real Madrid

En la portería a Keylor Navas se le vio seguro, mostrando sus dotes al hacer paradas en las que se requerían unos buenos reflejos. En la segunda parte era habitual que se le sustituyera por Kiko Casilla, el portero español se le vio menos seguro que a Keylor Navas, en el partido ante el Manchester City los cuatro goles del equipo de Pep Guardiola, llegaron con Kiko Casilla en la portería. Ante en el Manchester United hizo una gran tanda parando varios penaltis.

En la defensa, no hubo mayores problemas exceptuando algunos momentos puntuales en los que el equipo rival supo aprovechar la ocasión. Ante el Manchester City la la defensa se la veía bastante desconcentrada, los delanteros del equipo inglés cogían muy rápido la espalda a los defensas madridistas, a raíz de esos problemas llegaron la mayoría de las oportunidades del Manchester City en las cuales supieron aprovechar la ocasión y anotar gol para su equipo.

En el centro del campo, Luka Modric creando juego, moviendo el balón de un lado a otro, pero no tan protagonista como tiene acostumbrado al público. Hay que resaltar el partido de Mateo Kovačić ante el F.C. Barcelona, el jugador croata anotó el primer tanto para el equipo madridista, y fue la chispa que inició los minutos de dominio de los de Zinedine Zidane, todo el juego pasaba por Kovačić, no había pelota con peligro que no hubiera tocado el jugador croata. Por otra parte, Casemiro jugó unos minutos ante el Manchester United en los que anotó gol desde el punto de penalti. Contra el Manchester City y el F.C Barcelona jugó desde início ocupando el puesto de Toni Kroos, el jugador alemán no participó en los dos últimos partidos del equipo blanco tras retirarse de un entrenamiento por molestias en el tobillo.

Toni Kroos en la ICC | Foto: Real Madrid

El resto de jugadores como Lucas Vazquez o Isco, cuajaron grandes actuaciones, resaltando más los partidos del jugador malagueño. Marco Asensio participó notablemente en el partido contra el F.C Barcelona en el que anotó el gol del empate tras un gran contraataque iniciado por el mismo. Fueron las oportunidades de Theo Hernandez, Vallejo y Ceballos con la camiseta del Real Madrid. A Theo Hernández se le vio muy activo por la banda izquierda, con mucha potencia para subir hasta el área rival. Fue el responsable de que se pitara penalti a favor del Real Madrid ante el Manchester United. Dani Ceballos mostró una gran clase, dejando detalles de pura magia y calidad. Al que peor se le vio fue a Vallejo, los rivales encontraban bastantes espacios en la zona que el defensa debía cubrir.

Isco en la ICC | Foto: Real Madrid

Analizar y corregir

El Real Madrid tiene a la vuelta de la esquina la final de la Supercopa de Europa ante el Manchester United y no se puede permitir en tal partido los errores cometidos en los amistosos de la International Champions Cup. Zinedine Zidane tendrá entrenamientos y un partido amistoso para poder corregir los errores y así evitar que se cometan en la final.

Lo mas preocupante en el equipo blanco es la falta de gol de los dos principales delanteros, Zidane deberá motivar mas a sus dos delanteros de cara a portería y valorar la opción de colocar de titular a jugadores como Marco Asensio (jugador que ya anotó en la pasada Supercopa de Europa ante el Sevilla).

En la defensa deberán corregir los espacios y no dejar huecos con los que puedan coger la espalda los delanteros rivales. Otro factor a corregir son las salidas a destiempo, una de ellas fue la que ocasionó el primer gol del F.C Barcelona en el clásico de Miami.