Zidane: "Esperamos lograr una victoria, pero no es lo más importante"

Foto: Dani Nieto (VAVEL):

Los amistosos de la pretemporada del Real Madrid llegan a su fin. El conjunto blanco pondrá el broche final a su preparación estival en la madrugada del miércoles al jueves, en el enfrentamiento ante las estrellas de la MLS.

Previo a dicho partido, Zinedine Zidane compareció ante los medios y analizó el choque: “Como siempre, nosotros esperamos hacer un buen partido y lograr una victoria, pero no es lo más importante". Así, el técnico blanco reveló que lo más relevante para ellos es el trabajo bien hecho y que no han tenido "muchas lesiones". Además, no dudó en asegurar de que a pesar de tener poco tiempo para preparar el partido de la Supercopa de Europa, que tendrá lugar el día ocho de agosto, "estarán bien" para afrontarlo con todas las garantías posibles.

"Veo al equipo muy bien físicamente. Hemos trabajado muchísimo aquí, como el año pasado. No me voy contento con los resultados, pero en el contenido de los partidos había cosas muy buenas y otras un poco peores, pero como siempre en la pretemporada”, señaló

El que fuera centrocampista reconoció que siente "pasión" por el fútbol, por lo que está feliz trabajando para el "mejor club del mundo", ya que al igual que escribió la historia del Real Madrid como jugador, ahora lo está haciendo como entrenador.

Con respecto a Bale, que no ha encontrado su mejor versión en los partidos disputados, 'Zizou' expuso: “Yo lo veo bien, poco a poco, ha tenido una lesión larga. La pretemporada ha sido muy buena entrenando desde el inicio. No estoy preocupado con su rendimiento, porque por parte de todo el equipo hemos tenido momentos buenos y menos buenos”.

También hubo tiempo para hablar de Cristiano Ronaldo: “Está tranquilo, aprovechando las vacaciones. Ahora que ha pasado lo del 31 está tranquilo y el día cinco va a estar con nosotros. Esperamos que después del día cinco se acabe este tema. No he hablado con él directamente, pero sé que ya está contento porque ya pasó. Ha sido una buena noticia para él y ahora ya está con el tema del fútbol. Él lo que quiere es estar con nosotros y hablar de fútbol y preparar la temporada”.

Para concluir, Zidane aseguró que los jugadores sub-21 de su equipo tendrán minutos y lo harán desde el inicio, ya que su idea es que todos participen de una forma equitativa.