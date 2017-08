Kroos: “Viendo a la afición te das cuenta de que estás en el mejor equipo del mundo”

Fuente: Daniel Nieto

“Vamos a intentar ganar, como siempre. Es el último partido y queremos terminar la pretemporada con una victoria. Es importante para tener buenas sensaciones para el partido contra el Manchester United de la semana que viene”, afirmaba el jugador alemán.

“Me encuentro bien, entrenando ya con el equipo. El tobillo está bien, puedo tener unos minutos mañana. Va a ser un partido importante, siempre con esta camiseta tienes que salir a ganar. Es el último partido antes de que empiecen las cosas importantes. Nuestro objetivo es llegar bien para el próximo partido y para eso es importante ganar”, comentaba Toni Kroos al ser preguntado sobre su estado de forma tras esas molestias que le persiguen.

Respecto a la pretemporada responde lo siguiente: “Nos encontramos a un excelente nivel. Hemos trabajado muy bien aquí. Mi sensación física ha sido positiva después de estas tres semanas de entrenamientos”.

Su reencuentro con Schweinsteiger, un viejo amigo del Bayern de Munich: “No le he visto desde hace tiempo pero me ha dicho que está bien aquí y le deseo todo lo mejor”.

La afición está presente en cualquier rincón del mundo, y así lo expresaba él: “A veces es una locura donde vamos: Estados Unidos, China, Europa… La afición siempre está feliz de vernos y siempre hay locura. Están felices de vernos entrenar y jugar. Cuando uno lo presencia te das cuenta de que estás en el equipo más grande del mundo, no hay otro equipo igual”.

Sobre su primera visita a Chicago, el jugador expuso: “Es la primera vez que estoy aquí. Llegamos anoche y no he tenido mucho tiempo pero la ciudad me parece maravillosa. Está mejorando el fútbol de Estados Unidos. En Europa estamos viendo cómo vienen muchos excelentes jugadores que han tenido grandes carreras. Esta Liga tiene una excelente calidad, quizás no tanta como España o Alemania pero todo el mundo dice que es maravillosa”.