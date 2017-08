Keylor Navas: "Hay que mejorar la pegada, pero el equipo está fuerte físicamente"

Después de unas semanas de trabajo duro, en las que el Real Madrid ha cargado pilas para la nueva temporada, el conjunto de Concha Espina dio por finalizada en la noche de este jueves la gira americana. Los de Zidane pusieron el broche de oro a la pretemporada con una victoria, en la tanda de penaltis, ante el combinado de estrellas de la MLS; en un partido dominado por los blancos, en el que mostraron una mejor versión que en partidos anteriores. Tras el encuentro, uno de los protagonistas, Keylor Navas, que volvió a ser determinante, atendió a los medios de comunicación, destacando el buen trabajo que han hecho durante la pretemporada y la gran preparación física que están alcanzando: “Trabajamos bastante bien en la pretemporada y el equipo está fuerte físicamente, que es lo importante para llegar de la mejor manera posible a la competición oficial".

"Hay que mejorar la pegada, pero debemos estar tranquilos"

El meta costarricense señaló uno de los aspectos a mejorar de los madridistas, la pegada, aunque asegura que en el club no están preocupados por ello, ya que en parte se debe a la gran carga física que llevan encima: "Vamos por el buen camino. Hay que mejorar la pegada, pero eso son detalles y no hay que alarmarse, debemos estar tranquilos. En pretemporada, después de trabajar mucho físicamente, no se llega a jugar los partidos al 100%, pero en la competición sí que lo estaremos”.

"Voy a seguir con mentalidad positiva, dándolo todo por el equipo y trabajando para ganar títulos"

Por último, Keylor Navas se mostró satisfecho por haber podido completar la pretemporada, algo que no pudo hacer el año pasado, y se mostró ilusionado con la temporada que entra: “Estoy muy contento por haber hecho la pretemporada, ya que el año pasado me la perdí por lesión. Vine con mucha ilusión y me voy con más ilusión todavía para afrontar la temporada. Voy a seguir con mentalidad positiva, dándolo todo por el equipo y trabajando para ganar títulos, que es lo más bonito que tiene el fútbol. Aquí todos vamos a luchar por ganar todo. Sabemos que no es fácil, que están los rivales, pero tenemos un gran equipo que juega bien al fútbol y podemos ganar”, finalizó el guardameta madridista.