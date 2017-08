Google Plus

Dani Carvajal: "Trabajamos para intentar ganar todos los títulos que se nos ponen por delante" Imagen: Daniel Nieto, VAVEL

Dani Carvajal, el héroe de la Supercopa de Europa disputada el año pasado contra el Sevilla, ha concedido una entrevista para los medios oficiales de la UEFA. En ella ha querido repasar la actualidad de su equipo y los retos que les esperan en las próximas semanas con los dos primeros títulos en juego.

El canterano se mostró cauto y esperanzador ante los dos títulos que disputarán las próximas semanas: “Creo que puede significar un golpe de efecto, una inyección de moral en caso de ganar las dos. Y si fuese al revés tampoco habría que hacer un drama. Son partidos que llegan pronto, en los que el equipo no está en su mejor nivel pero aún así vamos a darlo todo para ganarlos.

El defensa no dudó en elogiar al rival del martes: “El Manchester United es un club histórico y no se puede pedir más. Será una final fantástica y ojalá caiga de nuestro lado”. Añadió el valor que se le da a los títulos europeos y su preferencia por tener un rival extranjero y no nacional como en las finales de Lisboa y Milán: “Siempre parece que Europa se relaciona a enfrentarse con un equipo extranjero. En el sorteo de semifinales de Cardiff prefería que en caso de llegar a una hipotética final fuese contra un rival extranjero para ser diferente a las de Lisboa y Milán”.

“Trabajamos para intentar ganar todos los títulos que se nos ponen por delante. Sabemos que es una temporada muy buena para nosotros, la afrontamos con mucha ilusión y queremos pasar por encima de todos los rivales”, confesó Carvajal. Además, concluyó recordando la poca memoria que tienen los éxitos futbolísticos y el valor que se le dará cuando pasen los años: “Lo bueno del fútbol es que, para lo bueno y para lo malo, hay poca memoria. Tanto para el fracaso como para el éxito en unos meses todo se olvida. La afición madridista, y todos nosotros, queremos seguir ganando títulos y tener esa mentalidad de no cansarnos de ganar porque en unos años valoraremos todo lo que estamos consiguiendo".