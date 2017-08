Una Supercopa para quienes lo merecen

Google Plus

Marco Asensio celebra el gol del empate al Barça I Foto: Real Madrid

A Zinedine Zidane le toca ser justo y valiente, no dejarse influir por presiones desde arriba o por el caché de ciertos jugadores. Es el momento de apostar por la actitud, por la ambición de los jugadores jóvenes. Tienen ganas de demostrar que pueden ser titulares hasta en una final. Aunque el conjunto blanco no haya ganado ningún partido este verano, algunos futbolistas han dado la talla. La mejor manera de decirle al francés que están ahí para ser importantes, jugar y ganar con el equipo.

"Las sensaciones no son buenas"

Esa fue la frase que dejó 'Zizou' tras el último encuentro de su equipo esta pretemporada. Los blancos no han sido capaces de ganar a los dos Manchester ni al Barça y contra el MLS All-Stars solamente empataron a un gol. Los errores defensivos con los consecuentes goles encajados han motivado los malos resultados.

Keylor Navas da órdenes al equipo en el partido ante el Manchester United I Foto: Real Madrid

Además, se ha visto un juego poco atractivo y poco efectivo por momentos. La relajación de las vacaciones ha continuado en el césped, pues apenas han jugado con intensidad.

Cierto es que el Real Madrid -club acostumbrado a jugar siempre con títulos de por medio- no se motiva tanto en los amistosos. Sin que sirva de excusa, podría ser la única explicación a lo sucedido. Pero ahora que vienen las dos finales del verano, no valen más excusas.

Solo ganar y demostrar que siguen teniendo el potencial de la temporada pasada. Más con los refuerzos de Vallejo, Theo, Llorente y Ceballos.

Y precisamente algunos de esos fichajes han dado la mejor versión del equipo, con sus actuaciones personales. No solo merecen jugar la supercopa, sino que sería conveniente si desean levantar el título.

Marco Asensio

El joven talento blanco demostró sus enormes dotes de crack mundial frente al Barça y MLS All-Stars. También pudo disputar buenos minutos ante el City de Guardiola. Al equipo no le hubiese venido nada mal tenerlo ante Mou, pero el internacional Sub-21 apenas se había preparado tras regresar de las vacaciones. Respecto a la supercopa, no debemos olvidar que Asensio ya sabe lo que significa esta final: ya le marcó el año pasado al Sevilla un auténtico golazo.

Asensio controla el esférico en el partido contra el Manchester City I Foto: Real Madrid

Fue contra el eterno rival cuando ofreció su mejor versión, sobre todo para marcar el gol del empate. Asensio recogió el pase de Kovacic para iniciar el contragolpe y su carrera hasta la portería contraria fue imparable. Combinó bien con el croata pero su velocidad fue determinante para que la jugada acabase en éxito.

No fue lo único bueno que hizo el delantero, durante sus 45 minutos sobre el verde dio un recital. No paró de moverse, bajar a recibir, tocar, driblar y en definitiva, hacer jugar al equipo. A diferencia de Bale, el balear está muy enchufado.

Además, si se junta con otros jugones como Isco o Benzema su potencial se eleva al máximo. Frente a las estrellas de la Major League Soccer su asociación con el mago malagueño fue deleite para los aficionados. Los malabaristas del balón se entienden a la perfección, que Zidane junte a los astros.

Dani Ceballos

De astro a mago y que jueguen porque les toca. Ceballos es otro que hace virguerías con el esférico, resultando con ello efectivo. En su última actuación dejó una bonita asistencia de caño, que terminó con el gol de Borja Mayoral. El ex bético brilló junto al resto, también contra el club americano. Un Real Madrid pletórico en cuanto a fútbol dominó mientras Isco, Asensio y él estuvieron sobre el campo. No pudieron marcar más, pero por ocasiones de gol no fue.

Ceballos en el partido contra el MLS All-Stars, donde dio una asistencia de gol I Foto: Real Madrid

'El mago de Utrera' sabe que la competencia en su posición es brutal. Por eso se ha puesto el mono de trabajo y está luchando como si le fuese la vida en ello. Juega, roba y crea. Quiere ser la brújula del equipo, mejor si a su lado tiene a Modric o Isco. Está claro que todos no caben, pero ahora mismo su estado de forma es motivo suficiente para ser titular.

Mateo Kovacic

El croata fue el otro gran protagonista del clásico ante el Barça. Con él empezó todo, la remontada blanca hasta el empate. Al ser otro futbolista que quiere ganarse más minutos -aunque la temporada pasada acumuló buenos números- necesitaba un partido así. Marcó un golazo para 'despertar' a un convaleciente Madrid, tras los dos tantos culés.

Está aprendiendo mucho de su compatriota Modric pero en ciertos aspectos son jugadores diferentes. Kovacic tiene más velocidad y potencia, no tanta clase como Luka. A veces es mejor lo primero que lo segundo, depende del partido. A 'Zizou' le costará mucho sentar al croata titular, pero quizás sea el momento de apostar por las ganas y cualidades de Mateo. Cuando ha jugado, no ha defraudado.

Kovacic intenta centrar al área del Barça en el partido donde marcó I Foto: Real Madrid

Theo Hernández

En el poco tiempo que lleva como madridista ya ha mostrado su enorme potencial. Florentino ha acertado de pleno con su contratación. Es un lateral muy ofensivo, con una arrancada, velocidad y disparo enormes. El perfecto sustituto para Marcelo, que salvo sorpresa será de la partida inicial el día 8.

De momento, el brasileño está por delante pero Theo es una garantía. En defensa es donde más sufre, pero si el Madrid tiene el control no hay problema. Su mejor actuación fue ante el Manchester, precisamente. Un carrerón suyo por banda izquierda provocó el penalti de Lindelof, que luego transformó Casemiro.

Isco

De todas las posibles novedades en el once, la suya es la más segura. Incluso el malagueño no entra ya en la lista de suplentes, se ha ganado a pulso su titularidad. Es el faro que guía al Real Madrid de tres cuartos hacia arriba. Baja a recibirla, combina, se mueve por todas partes y crea un fútbol mágico. Fascina a los aficionados, también a sus compañeros, que le agradecen sus precisas asistencias.

Isco en acción ante el delantero del City Gabriel Jesús I Foto: Real Madrid

Zidane ya sabe lo que ofrece Isco y si quiere dominar la posesión ante el United debe estar él. En la posición por detrás del '9' es más efectivo y tiene mayor libertad. Más atrasado puede hacer las labores de Modric o Kroos, aunque si estos juegan su posición será mediapunta.

También ha dejado recitales esta pretemporada contra el United, City, MLS All-Stars y Barça. Le bastan unos cuantos minutos para desprender su calidad. Será una pieza fundamental en el once, el Madrid lo necesita para ganar la Supercopa de Europa.