¡A por el póquer de Supercopas!

Sergio Ramos levantando la Supercopa de Europa durante la pasada campaña (Foto: Real Madrid)

Ni siquiera ha terminado la pretemporada cuando ya tenemos los primeros partidos oficiales de la temporada. Como cada año, tendrá lugar a principios de agosto una final que enfrentará a los campeones de la Champions League y la UEFA Europa League, respectivamente. Tras vivir grandes partidos durante el periodo estival, llega la primera gran cita oficial de la temporada. El martes día 8 de agosto a las 20:45 comenzará a rodar el balón sobre el verde del Filip II Arena, Skopje (Macedonia). Ante unos 35 000 espectadores, Real Madrid y Manchester United jugarán la 42ª edición de la Supercopa de Europa, con el objetivo de alzarse con la victoria y comenzar la campaña de la mejor manera posible.

Pretemporadas opuestas

El Real Madrid no empezó la pretemporada de la mejor manera posible. El primer encuentro que disputó fue, precisamente, ante el Manchester United. El resultado final de este primer cara a cara fue de empate a uno. No obstante, los ingleses lograron la victoria en una tanda de penaltis para olvidar.

Posteriormente, el conjunto blanco perdió de forma abultada (4-1) contra el otro equipo de la ciudad de Manchester, el City. El siguiente partido del Real Madrid fue contra su máximo rival, el FC Barcelona. En un partido disputado, los culés consiguieron ganar el encuentro por 3 goles a dos.

Finalmente, el conjunto merengue abandonó la gira norteamericana ante un combinado llamado MLS All-Stars. Estrellas como Villa, Giovinco o Kaká jugaron un intenso partido en el que el Real Madrid fue claro dominador. A pesar de ello, el partido concluyó en empate a uno. No obstante, los blancos se alzaron con la victoria tras derrotar al conjunto estadounidense en los penaltis por 4-2.

"La idea es llegar al día 8 bien preparados. Y estamos en ello"

Acerca de esta final, Zidane ya hecho declaraciones ante los medios de comunicación: "Es un partido oficial. Es el primero que vamos a tener y tú sabes la importancia que tiene. Sabemos de la importancia del primer partido oficial. La idea es llegar al día 8 bien preparados. Y estamos en ello".

Por el contrario, el Manchester United ha realizado una pretemporada mucho más larga e intensa. Siete es el número de partidos disputados por el conjunto dirigido por José Mourinho durante este periodo estival. LA Galaxy, Real Salt Lake, Manchester City, Valerenga y Sampdoria han sido los cinco equipos que han sido derrotados por los 'Red Devils'. Empataron contra el Real Madrid, aunque, como ya hemos dicho anteriormente, ganaron en los penaltis. La única derrota fue ante el FC Barcelona por uno a cero.

Historial blanco en la Supercopa de Europa

A continuación, repasamos todas las Supercopas de Europa que ha disputado el Real Madrid en toda su densa historia. De las cinco finales que los 'vikingos' han disputado, solo en tres ocasiones han conseguido alzarse con el título,

Supercopa de Europa 1998

Primera final que disputó del Real Madrid en busca de la Supercopa de Europa. Tras ganar a la Juventus por la mínima con el famoso gol de Mijatovic, el club blanco jugó en el Estadio Louis II de Mónaco. El rival era el Chelsea entrenado por el italiano Gianluca Vialli. Con jugadores como ‘el Chapi’ Ferrer, Zola, Poyet o Desailly, los ‘blues’ afrontaban una complicada final ante un Real Madrid con jugadores de una enorme calidad. Sin embargo, saltó la sorpresa y el Chelsea consiguió alzarse con la victoria por uno a cero. El charrúa Gustavo Poyet fue elegido como mejor jugador del encuentro debido a su importante gol en el minuto 83.

Supercopa de Europa 2000

Dos años más tardes, el Real Madrid luchaba de nuevo con el objetivo de conseguir su primera Supercopa de Europa. Se enfrentaban al Galatasaray, un equipo difícil y correoso. Los turcos supieron demostrar con creces el motivo por el cual habían llegado a la final. Con dos goles del brasileño Mário Jardel (41’ y 103’), consiguieron la victoria por uno a dos.

Supercopa de Europa 2002

El primer campeonato tardó en llegar. No fue hasta el año 2002 cuando el Real Madrid logró levantar el trofeo. Fue ante el Feyenoord Rotterdam de Holanda. Con goles de Roberto Carlos (MVP del encuentro), Guti y Paauwe en propia puerta; los blancos derrotaron por tres goles a uno al conjunto tulipán.

Supercopa de Europa 2014

Doce años más tardó en llegar la ansiada 'Décima'. No hay madridista que no recuerde el famoso gol de Sergio Ramos en el tiempo de descuento. El hecho de conquistar la Champions permitió al conjunto blanco jugar la final de la Supercopa de Europa. Esta vez ya no se jugaría en el Estadio San Louis II de Mónaco, sino en Cardiff. De nuevo, el Madrid se volvía hacer con otro título en su regazo. Con un doblete de Cristiano Ronaldo, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti derrotaba al Sevilla FC.

Supercopa de Europa 2016

Dicen que no hay dos sin tres. Pues el Real Madrid se lo tomó muy al pie de la letra consiguiendo su tercer campeonato. El lugar elegido fue Trondheim (Noruega). Los 18 000 espectadores presentes en el estadio pudieron ver un espectacular partido. Un encuentro vivo, rápido e intenso entre dos rivales que se conocen muy bien. Y, de nuevo, el hombre del partido fue Sergio Ramos. El central de Camas logró meter al Real Madrid en la prórroga consiguiendo empatar el encuentro dos a dos. Finalmente, una enorme cabalgada de Carvajal finalizada con una perfecta definición por parte del lateral hicieron que los blancos se llevaran la final.

Supercopa de Europa 2017… ¿la cuarta?

No se puede predecir cómo acabará el partido pero, lo que está claro, es que se vivirá un encuentro vibrante entre dos equipos con tremendas cualidades físicas y técnicas. Ambos conjuntos pondrán toda la carne en el asador para llevarse este ansiado título, que les coronará como el mejor equipo de Europa; al menos hasta la fecha.

El Real Madrid buscará alzarse con su cuarta Supercopa de Europa, después de haber disputado cinco finales; más la que se disputará el próximo martes 8 de agosto. Por el contrario, tres veces ha llegado a la final el Manchester United, pero solo una vez ha conseguido llevarse el título. ¿Qué ocurrirá en esta ocasión?