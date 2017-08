Zinedine Zidane: “Preparados para la Supercopa”

Zinedine Zidane habló en la previa de la Supercopa | Foto: Real Madrid C.F.

En la conferencia previa al encuentro se los pudo escuchar al entrenador francés junto a los capitanes Sergio Ramos y Marcelo. Con buenas caras y la mejor actitud para el choque, los tres representantes del Real Madrid dejaron las cosas claras con la prensa.

De cara al primero de los partidos oficiales que tendrá el club durante este mes, Zidane es consciente de todo lo que el equipo enfrentará: “Llegamos bien y además con ganas de empezar la temporada. Es el primer partido oficial y deseamos que empiece. Físicamente trabajamos bien y descansamos muy bien también. Estamos preparados”.

Comentando lo principial que deberá hacerse para llegar de la mejor manera, el entrenador expresó: “Hay muchas claves. Vamos a ver y a preparar nuestro partido como siempre. Sabemos mucho del rival pero lo que nos importa, sobre todo, es lo que vamos a hacer nosotros. No hay una clave en particular, hay muchas”.

En el centro del campo, el Madrid cuenta con mucha variedad y, sobretodo, la capacidad para rotar y Zinedine lo sabe: “Vamos a jugar de varias formas distintas, eso no lo voy a cambiar. Tenemos la suerte de tener a muchos jugadores importantes que pueden jugar en varias posiciones y mañana verás cómo vamos a jugar”.

A Cristiano Ronaldo se lo vio de la mejor manera | Foto: Real Madrid C.F.

Pudiendo observar el último entrenamiento en Macedonia, a Cristiano Ronaldo se lo pudo ver no sólo con la mejor actitud de siempre, sino con un nivel parejo al de sus compañeros: “Ha habido mucho ruido, como siempre, pero está tranquilo y me impresiona que físicamente está como el día de la final de la Champions de hace ya unos meses. Lo que me interesa a mí es esto y el resto no podemos hacer muchas cosas. Está con nosotros con sólo tres entrenamientos y eso significa mucho. Si está con nosotros es porque está para jugar, pero ya veremos mañana”. Sin embargo, no confirmó su presencia como titular: “Depende de cómo llegue el jugador y de la sensación del entrenador y del jugador. La decisión la tomo yo como entrenador hablando con el jugador. Físicamente está muy bien, de verdad, y es lo que importa al entrenador y a todo el Real Madrid. Como jugador claro que me gustaría jugar la Supercopa de Europa”.

Del otro lado del campo, hablando sobre el galés Gareth Bale, Zidane no dudó en apoyarlo: “Lo importante es que el jugador está bien. Ha tenido mucha continuidad entrenando con nosotros y eso es lo más importante. Estuvo casi cuatro meses fuera del equipo y ahora le veo metido. Lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros mañana”. Además, el galo no quiso entrar en el “juego mediático” que pretende el entrenador rival: “Mourinho mañana hará su equipo y yo el mío. Puedes echar un poco de gasolina al partido pero no va a cambiar nada. Lo más importante es que estamos concentrados. Bale es jugador del Real Madrid y lo que me interesa ahora es hablar del partido de mañana, que es importante. Estamos todos aquí para ganar mañana y el resto no me interesa para nada”.

¿Estará Gareth Bale entre los titulares? | Foto: Real Madrid C.F.

Siguiendo en este tema sobre las palabras y las comparaciones que se hacen con el directo técnico del Manchester United, Zidane precisó: “Cada uno tiene su manera de entrenar pero no hay diferencias entre un equipo y otro. Aquí hay que dar el 100% en el campo porque sabemos la obligación que tenemos todos. Mourinho hizo un buen trabajo y yo lo estoy haciendo. Intento hacerlo de la mejor forma posible pero no significa nada. Cada entrenador hace el máximo a su forma. En el Real Madrid todos los entrenadores tienen grandísimos jugadores. Así es la historia de este club y siempre será así”.

“Llevo aquí casi 16 años y también estuve en otros equipos y jugar contra el Real Madrid era la leche. Es el equipo al que todos quieren ganar porque es el mejor del mundo y siempre será así. Sabemos que cada año el rival lo pondrá más difícil y así va a ser durante la temporada. Tenemos jugadores con personalidad, hambre y que no están cansados de ganar y eso es muy importante para contrarrestar todo eso”, describió el francés sobre la máxima exigencia constante que el Real Madrid pide.

Este martes a las 20.45 hora española en la ciudad de Skopie (Macedonia), ambos conjuntos jugarán la gran final. Sin embargo, uno de los puntos de los que habló Zidane fue de las altas temperaturas en esta época del año en esa parte del mundo, en las cuales, ambos conjuntos jugarán con casi 40°C: “No creo que sea una ventaja. Han tenido ellos la preparación en Estados Unidos también y estamos acostumbrados a eso. Es más o menos el mismo calor que en Madrid y el tiempo no lo podemos cambiar”.