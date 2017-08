Skopje, punto de partida para el Real Madrid

Google Plus

Comienza lo importante para el Real Madrid, y qué mejor que estrenar la temporada oficial que una atractiva final de Supercopa de Europa ante el Manchester United de un viejo conocido del club blanco como es José Mourinho. El portugués tratará de arrebatarle el primer título de esta larga temporada a su antiguo equipo, y para ello deberá doblegar a un Madrid que llega con el chip de ganar títulos, en una campaña en la que volverá a optar a conseguir un sextete que sería histórico para los de Zidane.

El técnico francés comienza una nueva andadura en el club blanco, en la que será su segunda temporada entera al frente del equipo, desde que llegara tras la destitución de Rafa Benítez allá por enero de 2016. Desde entonces la maestría del marsellés ha llevado a dos Champions consecutivas, una Liga y un Mundial de Clubes, además de la Supercopa de Europa de la pasada temporada lograda ante el Sevilla.

Cinco títulos por tanto para el equipo madrileño desde que está en las manos de Zizou, que tratará de conseguir los seis títulos a los que aspira esta temporada 2017/2018. El míster pondrá en liza al equipo que venció a la Juventus en la final de Cardiff, con la única novedad de la inclusión de Bale por Cristiano. El Madrid comienza una etapa muy ilusionante, y la primera prueba de nivel se llama Manchester United.

Mala pretemporada

Los de la capital de España llegan a esta Supercopa europea tras realizar una pretemporada sin mucho brillo, con tres derrotas ante el propio United, ante el City y el Barça. Los de Mou y los de Valverde son precisamente sus dos rivales en sendas Supercopas. Pese a los malos resultados, Zidane se muestra contento por el trabajo físico y está seguro de que llegan a este inicio de temporada en las mejores condiciones posibles, en gran parte gracias al trabajo de Pintus y su método de entrenamiento.

Zidane cuenta con todos sus hombres disponibles, aunque se presupone alineará de inicio al once de Cardiff, a excepción de Cristiano, que podría contar con minutos en la segunda parte ante sus ex. El United por su parte llega más rodado aparentemente que los blancos, ya que la Premier comienza este mismo fin de semana, con el partido que disputarán en Old Trafford ante el West Ham.

Un clásico del fútbol

En el Filip II de Skopje, capital de Macedonia, se podrá ver un choque ya clásico en el fútbol europeo y mundial entre dos equipos de gran historia y con mayor cantidad de títulos y presupuesto. Un duelo entre dos proyectos diferentes, pero cuya misión es siempre la victoria. El Madrid llega con su proyecto de continuidad, con la idea de seguir ganando títulos y aprovechar el gran momento que vive el equipo, liderado una campaña más por los Cristiano, Ramos y Marcelo, entre otros.

Por su parte, el United se halla en un momento de resurgimiento, tras unos años de fracaso deportivo tras la marcha de Sir Alex Ferguson del club inglés. Los Diablos Rojos quieren volver a reinar en Inglaterra y en Europa, y el encargado de devolverlo a los más alto será todo un especialista en este de ganar como es José Mourinho, viejo conocido en la "Casa Blanca".

Cristiano fue el gran referente de aquel último gran Manchester de Ferguson, del que tras la marcha reciente de Wayne Rooney tan sólo queda ya Michael Carrick como último superviviente. El portugués dejó el club que le aupó al éxito para desembarcar en el Madrid, club donde lo ha ganado todo y que le ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Equipo renovado vs equipo confirmado

La Supercopa enfrenta a dos equipos de características muy diferentes, ya que mientras el United está en pleno proceso de renovación, desembolsando grandes cantidades por jóvenes jugadores, y no tan jóvenes, el Madrid tiene un bloque ya confirmado con jugadores como Keylor, Carvajal, Ramos, Marcelo, Modric o Cristiano.

El United se ha reforzado en los últimos años con jugadores como Pogba, Mata, Mkhitaryan, Bailly, Ander Herrera o Lukaku, a la espera de la llegada de nuevos fichajes. Un gasto enorme para un club que quiere volver a la élite del fútbol mundial.

Duelo por tanto entre el hambre por ganar títulos del Real Madrid y las ganas y la ilusión del United por triunfar ante el equipo a batir en estos momentos en Europa.