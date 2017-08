Google Plus

Previa Barcelona - Real Madrid: los blancos llegan con ventaja al Clásico

De nuevo Madrid y Barcelona se ven las caras a principio de temporada. Esta vez para competir por el título de la Supercopa de España. El Madrid, ganador de la Liga quiere seguir manteniendo una buena racha en las finales y hacerse con el segundo título en agosto puede suponer un golpe de moralidad brutal para el máximo rival; el Barcelona, ganador de la Copa del Rey frente al Alavés quiere comenzar bien la temporada y sabe que ganar al equipo de Zidane es algo que no todos los equipos se pueden permitir porque el Real en las finales no las juega, sino que las gana. El Camp Nou acogerá el primer partido de la Supercopa y se augura una buena noche de fútbol con los mejores futbolistas del planeta al frente.

El Barcelona busca reinventarse

No se puede negar que la salida de Neymar Júnior de Barcelona ha sido un duro golpe para la entidad blaugrana. Se marcha un jugador de 25 años, con todo el futuro por delante y llamado a ser el sustituto natural de Messi cuando este se retire. Sin embargo, el joven brasileño ha preferido cambiar de aires y la oferta del PSG es la que más le ha llamado para ofrecer sus servicios. Ahora sin Neymar en el equipo, a Valverde le falta la otra pieza en la delantera para acompañar a Luis Suárez y a Leo Messi. Con más fuerza suenan Dembelé y Coutinho, aunque las últimas noticias sobre estos jugadores es que sus salidas no serán por debajo de los 100 millones de euros. Con el mercado loco, Valverde también tiene una opción en el banquillo: el recién incorporado Deulofeu. El ex del Everton, entre otros, puede jugar en ambos extremos y con su velocidad podría acompañar perfectamente a sus compañeros, pese a que todavía le falta experiencia.

La llegada de Valverde al equipo de Barcelona ha dejado algún cambio con respecto al antiguo equipo de Luis Enrique. El ex del Athletic de Bilbao le gusta mantener la presión alta arriba y recuperar el balón lo antes posible. Ello le ha supuesto que el Barcelona haya empezado con otra marcha la pretemporada y haya incluso ganado al Madrid en el partido amistoso de Estados Unidos. Valverde cuenta con la presión extra de saber que el Barcelona ya tiene sequía de títulos, pues sólo una Copa del Rey sabe a poco para un equipo donde está Messi al mando. Ernesto y sus once jugadores buscarán empezar la temporada de la mejor forma, con el primer título que se juega el equipo en sus bolsillos.

Getty Images

El Madrid sigue a lo suyo: ganar títulos

El Real Madrid es un equipo que no tiene fin de ganar títulos. Hasta ahora, todo lo que juega el equipo de Zidane lo gana. Los blancos están en plena forma y con Zidane al frente se han convertido en un equipo imbatible. Pese a que la pretemporada no fuera la mejor, el Madrid llegó a la Supercopa de Europa con algunas dudas frente a un Manchester United en mejor forma. Pero en el partido se vio algo muy distinto: un equipo que es solidario, donde las individualidades suponen un plus para el conjunto. Precisamente es Isco es que lleva el juego del Madrid a los límites menos imaginados. El malagueño firmó un gol con la ayuda de Gareth Bale que supuso el dos a cero en Skopje. Isco sorteó a rivales y después con la pared de Bale pudo rematar a placer a batir a David De Gea. Sin duda, Isco es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Madrid en los últimos años, un jugador con futuro y con condiciones de ser titular de ahora en adelante. El aficionado madridista está ilusionado con Isco y el andaluz responde con actuaciones memorables.

Hasta ahora, todo lo que hace el Madrid suma y no resta. La magia de Isco o Asensio, la defensa de Casemiro o las paradas de Keylor Navas han hecho que la leyenda de Zidane aún crezca más. Con el primer título de agosto ya conseguido, el Madrid llega en plenas condiciones para ganar el título al Barcelona.

AFP

Resultados históricos

Hasta el momento y desde el inicio de este siglo, ambos equipos han jugado dos Supercopas. La primera fue en el 2011 con Mourinho y Guardiola en los banquillos. El primer partido fue el 14 de agosto y el resultado fue un empate a dos, con goles de Özil y Xabi Alonso para el Madrid y el Barcelona Villa y Messi. En la vuelta, el día 17, el Barcelona golpeó al Madrid con un doblete de Messi y un gol de Iniesta, mientras que el Madrid se defendió con un gol de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

RTVE.es

Tan solo un año después los tornos cambiaron. El primer partido se jugó en el Camp Nou el 23 de agosto. Pedro, Messi y Xavi fueron los goleadores de la noche, pero el Madrid sacó un buen resultado con los goles de Ronaldo y Di María para ir al Bernabéu. En la vuelta en Madrid, el equipo de Florentino Pérez tuvo controlado el partido desde el principio del partido con el gol de Higuaín y después con el de Cristiano Ronaldo. Un buen gol de falta de Messi antes del descanso maquilló el resultado de un Barcelona que no pudo remontar al equipo de Mourinho.

RTVE.es

El último partido jugado oficial entre ambos equipos fue en Liga en la jornada 33, cuando el Barcelona se impuso por tres goles a dos en el Bernabéu, con un golazo de Messi en el 90. Posteriormente ambos equipos se han cruzado en Estados Unidos en un amistoso, donde los catalanes también han repetido resultado.

EFE (Messi celebra el gol final)

Posibles alineaciones

En el Barcelona podría haber duda con la banda izquierda. Deulofeu puede ser el sustituto ideal para Neymar, pero Paco Alcácer podría ser un jugador que ocupe la posición. En el Real Madrid, Modrić será baja porque fue expulsado en el último partido que jugó de Supercopa. Es el turno de la BBC con Isco, aunque Asensio también podría entrar en los planes del equipo en el caso que Cristiano Ronaldo no esté al 100 por cien.