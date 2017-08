Guía VAVEL Real Madrid 2017/18: Una temporada para hacer historia

Google Plus

El Real Madrid celebra la última Liga conquistada/FOTOGRAFÍA: Real Madrid

Si hay algún aspecto que caracteriza al Real Madrid por encima de otros equipos es por su altísimo grado de exigencia. Las celebraciones duran pocos días pues al siguiente de ganar, ya está pensando en lo que puede hacer mañana. Ésto lo ha convertido en lo que es hoy en día, el club más grande de la historia.

Cuatro títulos históricos

Para explicar esta filosofía de vida no hay mejor ejemplo que esta temporada. El conjunto blanco viene de conseguir un doblete histórico ganando la 33ª Liga española y la Duodécima Copa de Europa. Dos títulos que no se conseguían en el mismo año desde 1958 y que sumados a la Supercopa de Europa ganada ante el Sevilla en agosto pasado y el Mundial de Clubes, hacen un total de cuatro títulos. Es la primera vez en la larga y prestigiosa trayectoria del Real Madrid que consigue levantar cuatro veces un trofeo en un solo año. Un hecho absolutamente insólito e histórico, y eso es mucho decir cuando se habla del equipo más grande del mundo. Por no hablar de ser también el primer club en ganar dos Champions consecutivas. Parecía imposible que el Real Madrid pudiera seguir marcando hitos pero año tras año lo consigue.

Zidane, a un paso de ser una leyenda de los banquillos

Y todo ello se ha conseguido bajo el mando de un técnico que se estrenaba por primera vez al máximo nivel hace escasamente dos años. Si hay alguien capaz de transmitir ese estilo de vida imperante en el madridismo de querer siempre mirar hacia delante y exigirse lo máximo cada año, ese es sin duda, Zinedine Zidane.

El francés quiere seguir escribiendo con letras de oro una página importante en la historia del club blanco. Y para ello la mejor forma de hacerlo es la única manera de la que el Madrid entiende el fútbol, ganando trofeos. Apenas lleva una temporada y media y ya se está acercando a los registros necesarios para poder convertirse en uno de los mejores técnicos de la historia madridista. Si quiere llegar a serlo y superar a otras leyendas, esta temporada va a ser crucial. Solo tiene por delante a Vicente Del Bosque, al que superaría en cuanto consiguiera las dos primeras Supercopas que disputa este verano; a Luis Molowny, con 8 títulos; y al que pudiera parecer inalcanzable Miguel Muñoz con 14 entorchados. Aunque, como ya ha demostrado Zizou, para él todo es posible.

El Real Madrid se enfrenta este año a su reto más difícil. No caer en la autocomplacencia por ya haber conseguido algo que nadie hizo antes. La motivación para evitarlo, muy fácil: tiene por delante poder conseguir un ansiado sextete. El Madrid nunca ha podido conseguir ganar los seis títulos que se disputan en una temporada. Ahí entra en juego esa exigencia anteriormente mencionada, si el año pasado ganaron 4, este año deberán ganar 6. El camino no será nada fácil, mucho menos ahora que todos los rivales saben del potencial del conjunto blanco y para ellos será la mayor motivación enfrentarse al mejor del mundo.

Establecer una hegemonía mundial

En el camino hacia ese hito, irían consiguiendo otros más importantes. Principalmente el de asentar ya totalmente una hegemonía mundial. El dominio europeo ya lo tiene, ya que las tres Champions en los últimos cuatro años hablan por sí solas. El Real Madrid vuelve a ser el gigante del Viejo Continente más temido por todos. Pero falta por consolidar el poder en España. Conseguir alzarse con dos ligas consecutivas y una Copa del Rey maquillaría ese palmares algo escaso de títulos a nivel nacional en los últimos años.

Para alcanzar esos retos y superar todos los obstáculos que se encontrará el Madrid en su escalada a la cima de la historia contará otra vez con la mejor y más completa plantilla del mundo. Han habido salidas pero también entradas en el equipo, y aún a falta de algún posible fichaje más, el equipo sigue siendo casi inmejorable. Si Zinedine Zidane sabe gestionar igual de bien de lo que lo hizo la temporada pasada ese magnífico elenco de estrellas, seguro que cosecharán buenos frutos a final de temporada.

Comienza otra temporada, y ésta puede ser la de la consolidación definitiva. El objetivo es ambicioso, pero la materia prima es propensa para ello. Si finalmente lo consiguen, el equipo conseguirá auparse como uno de los más grandes. Y es que para el Real Madrid, la historia siempre está por escribir.