Un Clásico sin MSN y... ¿sin BBC?

Un Clásico sin BBC y sin MSN

Tras convertirse en supercampeones de Europa, gracias a los goles de Casemiro e Isco, el Real Madrid sigue en el camino de conseguir el reto del sextete. La próxima parada, la Supercopa de España. El Barça espera al actual mejor equipo de Europa con dudas y sin Neymar. La marcha del brasileño a París deja con un quebradero de cabeza a Valverde, que tendrá que reemplazar a un jugador único como 'Ney', para dar forma a un nuevo tridente.

El sustituto de Neymar Jr

Deulofeu sería la primera opción. El canterano ve cómo se le ha abierto la puerta al once con la salida de Neymar. El Clásico sería el escaparate perfecto para que 'Deulo' se gane la confianza de Valverde y no busque una cesión o traspaso en busca de los minutos que necesita si quiere la llamada de Lopetegui para el Mundial de Rusia.

El siguiente en llamar a la puerta del once es Paco Alcácer, que finalizó la pasada temporada siendo titular en la final de la Copa del Rey. El delantero ha recargado pilas y ánimos y quiere afianzarse en el equipo en su segunda temporada con los blaugranas. Otro que puede acompañar a Suárez y a Messi es Denis. El Nápoles ha preguntado por él en las últimas horas, pero el jugador no contempla una salida y confía en sus posibilidades a la falta de fichajes. Arda Turán y André Gomes no serían opciones descabelladas, pero parece que los tres anteriores parten con ventaja.

A pesar del amplio abanico de posibilidades para sustituir al brasileño, parece ser que solo Deulofeu puede cumplir con el rol de jugador desequilibrante que complementaría al argentino y al uruguayo. La llegada de Dembelé, el cual puede llegar al Camp Nou por más de 100 millones de euros, puede devolverle al banquillo. Deulofeu debe jugar sus cartas en el Clásico y esperar. Y si llega el jugador del Dortmund luchar por un puesto, pues ha demostrado ser una de las mayores perlas que ha salido de a Masía en el último lustro.

CR7 o mantener el 4-4-2

Cristiano Ronaldo está de vuelta y entre sus planes está ser titular en la Supercopa de España. Sin embargo, su poca pretemporada y los buenos resultados del dibujo del 4-4-2 parecen mandarlo al banquillo, por el momento. Con la baja de Modric por sanción, Zidane tiene que sacar la pizarra y alinear un once de garantías, algo no muy complicado con la plantilla del Real Madrid. Poner a Isco en el puesto de Modric y dar entrada a Cristiano es una de las posibilidades más fuertes. Pero el 4-4-2 está siendo la base de los últimos títulos y la última vez que jugaron la BBC al completo fue en el Clásico del 23 de abril en el Bernabéu, partido que el conjunto blanco perdió con gol de Messi en el descuento.

La oportunidad a Kovacic o la confianza en Asensio

Si Zizou se decanta por poblar el medio del campo, Kovacic sería la opción que menos cambiaría el dibujo. El croata es el recambio natural de Luka, y tras una pretemporada notable parece ser que llegó su hora para deslumbrar en un partido importante. El míster, sin embargo, también puede optar por dar entrada al talento y desequilibrio de Marco Asensio. Tiene regate, asistencia, gol y todas las cualidades para ser una estrella. Por ello, y si Cristiano se queda en el banquillo, Asensio puede ser su sustituto ideal.

Zidane tiene muchos dilemas abiertos, aunque muchos entrenadores les gustaría estar en su lugar con tantos jugadores para un puesto y tantas opciones de sistema de juego. Sin embargo, hay algo que está claro, cuando hay un título en juego este Real Madrid no tiene dudas, porque las finales este equipo no las juega, las gana.