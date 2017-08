Guía VAVEL Real Madrid 2017/18: análisis táctico

Google Plus

Zidane ha construido un equipo poderoso en todas las facetas. | Foto: Alberto Rodríguez (VAVEL)

Comienza una nueva temporada futbolística y con ella empiezan a surgir las dudas sobre los sistemas de juego que utilizarán los equipos que conforman el fútbol de primer nivel, entre ellos el Real Madrid, actual campeón de Liga y Champions tras firmar una temporada brillante en todos los aspectos. Uno de esos vértices del éxito blanco fue sin duda la maestría de su técnico a la hora de elaborar las diferentes tácticas empleadas durante lo largo de la temporada, con una variedad y una riqueza difícil de igualar a día de hoy por ninguno de los grandes equipos europeos.

El Real Madrid ya ha iniciado la temporada de forma oficial, y lo ha hecho con la consecución de la Supercopa de Europa ante el Manchester United https://www.vavel.com/es/futbol/real-madrid/815196-cronica-manchester-united-real-madrid.html en un partido en el que el entrenador francés superó a un maestro de la pizarra como es José Mourinho.

Este fue el XI inicial ante el United en Supercopa. | Foto: (vavel.com)

Virtuosidad táctica de Zizou

Hablar de Zinédine Yazid Zidane es hablar sobre la virtuosidad en el terreno de juego y fuera de él. El técnico marsellés así lo demostró en su época como jugador, siendo la elegancia personificada con el balón en los pies, una excelencia que ha trasladado a su labor como entrenador, llevando al Real Madrid a un éxito inesperado viendo la situación que se vivía con Benítez en el banquillo blanco.

Las enseñanzas tácticas de Zizou han creado a base de trabajo y calidad técnica un equipo ganador y casi inexpugnable en tiempo récord. En poco más de año y medio del francés a los mandos, el Real Madrid ha logrado seis títulos, resumidos en dos Champions consecutivas (nadie lo había conseguido antes), una Liga muy disputada con el Barcelona, dos Supercopas de Europa ante Sevilla y United, y un Mundial de Clubes.

Una época de éxitos por tanto para el club de la capital de España, éxitos que se explican de una manera muy sencilla: trabajo, táctica y talento. Las tres T le han dado al Madrid un halo de poderío y fortaleza que le hacen ser el rival más temido en Europa.

El míster blanco ha empleado infinidad de variedades y sistemas, sabiéndose adaptar a cada partido y lo que requería el mismo en cada momento. Del innegociable 4-3-3 con la BBC en liza se pasó al 4-4-2 con Isco como enganche dando mayor empaque y libertad al juego del equipo, y es que el malagueño ha sabido volverse a adaptar al juego del equipo, llegando a comandar él mismo buena parte de los éxitos del club en el terreno de juego.

Este fue el XI tipo la pasada campaña empleado por Zidane. | Foto: (lapizarradelmíster.es)

Variedad de sistemas y estilo propio

Si algo tiene claro Zidane es que eso de no rotar y mantenerse siempre fiel a un mismo sistema no va con él. Sin embargo, se podría pensar por ello que el Madrid no tiene un estilo propio o bien definido, algo erróneo a todas luces vista la fuerte personalidad que caracteriza a un equipo que por historia está acostumbrado a ganar títulos todos los años.

Antes de la llegada de Zidane al banquillo nadie discutía la titularidad eterna de la BBC, santo y seña del proyecto madridista. El propio Zizou dijo que "mientras estén los tres bien, la BBC es innegociable". Pero aparecieron las lesiones de Bale y la aparición mágica de Isco, y el Madrid cambió el santificado sistema del 4-3-3 por un 4-4-2 con el malagueño campando a sus anchas por la zona de tres cuartos de cancha.

A día de hoy, el de Arroyo de la Miel es indiscutible en el XI blanco tras ganarse a pulso la titularidad, yendo a más con el paso del tiempo y siendo pieza fundamental en los esquemas de Zizou. Como punta de lanza, el francés parece que seguirá apostando por lo seguro, con un Cristiano reconvertido a delantero centro, posición en la que rinde más que caído a la banda izquierda, su posición antaño natural. Junto a él un Benzema que sigue mostrándose irregular en ocasiones, pero del que nadie duda su gran calidad técnica. La asociación en ataque de estos tres jugadores ha sido fundamental en el juego madridista, con un Bale que perdió su puesto debido a las constantes lesiones del galés, puesto por el que deberá luchar para retomarlo.

Ante el Manchester se pudo apreciar las variantes tácticas de las que dispone Zidane https://www.vavel.com/es/futbol/real-madrid/815467-un-equipo-para-dominarlos-a-todos.html empleando un once inicial muy dominador en el centro del campo, con el trío Casemiro-Modric-Kroos mandando en la media y con Isco liberado por delante de ellos, siendo un problema constante para la defensa del United. Benzema y Bale ejercieron de puntas, con Cristiano en estado de espera en el banquillo.

Control con y sin balón

Son muchas las facetas que el equipo domina sin problemas, y es que a base de trabajo y más trabajo los hombres de Zidane han aprendido a plasmar las ideas del francés en el campo. El control del equipo sobre el rival es manifiesto con el sistema 4-4-2, con un centro del campo demoledor para sus rivales. El empuje y la capacidad física de Casemiro, cada vez sumando más en labores ofensivas y de posesión, o la inteligencia y los pases de los dos interiores Modric y Kroos, son la base del equipo en la zona de máquinas.

El croata y el germano se encargan de compensar al equipo en el centro, con Casemiro como guardaespaldas, lo que les da una libertad total de movimiento. Con unos laterales avanzados como Carvajal y Marcelo, el equipo goza de mayor profundidad en ataque pero sin descompensarse en defensa, con Varane y Ramos como pareja titular asentada y Keylor recuperando su mejor nivel. Además, la llegada a la defensa de jugadores como Theo Hernández y Jesús Vallejo le dan mayor capacidad y juventud a la zaga.

El rombo formado por Casemiro-Modric-Kroos-Isco es la clave del juego blanco, formando un centro del campo que a día de hoy es el mejor del mundo. Si hay algo que asusta más todavía a los rivales es la llegada de nuevos y jóvenes jugadores de gran talento como Marcos Llorente o Dani Ceballos, que se suman a los ya asentados Kovacic y Asensio. Un centro del campo de locura viendo la mezcla de calidad, variedad y técnica que atesora cada uno de ellos, compaginando jugadores experimentados con otros más jóvenes.

Fortalezas y debilidades

La mayor cualidad del equipo quizá sea el carácter incansable y ganador que han adquirido en tan poco tiempo, más si cabe del que ya se le presupone a un equipo como es el Real Madrid. Las rotaciones, la fortaleza física, la calidad que atesora cada jugador, los recursos inacabables de Zidane... son muchos los puntos fuertes de este conjunto.

La marcha de James y Morata, restan, sin embargo, recursos al equipo en la zona de tres cuartos para arriba. Entre ambos jugadores sumaron la pasada campaña 30 goles, además de la marcha de Mariano, que aunque apenas jugó, le daba al equipo de Zidane mayor mordiente goleadora arriba. Para suplir las bajas de Morata y Mariano como delantero centro quedan Benzema y Borja Mayoral, quien ha retornado este verano de Alemania tras una temporada en la que las lesiones le han impedido desarrollarse en la Bundesliga.

La posibilidad de traer a Mbappé le daría al Madrid un abanico más amplio y temible en ataque, aunque el abultado precio del francés puede ser un hándicap a la hora de acometer su fichaje. Jugadores como Lucas Vázquez o Marco Asensio le aportan un plus enorme al equipo por las bandas, pero la plaza de delantero centro se encuentra ahora mismo en el aire. Zidane podría apostar por Benzema, Cristiano y Mayoral para ese puesto, con lo que tendría en teoría más que suficiente.

XI tipo