Keylor Navas: "Es complicado pero sabemos que tenemos un gran equipo"

Google Plus

En el último entrenamiento, Keylor Navas ya preparado para la final | Foto: Ángel Martínez (Real Madrid C.F.)

Zinedine Zidane y Keylor Navas se expresaron delante de los micrófonos de la prensa para hablar sobre la gran final que el conjunto blanco tendrá frente a su clásico rival pensando en sumar un nuevo título en el palmarés.

“El equipo está tranquilo y consciente de la responsabilidad que tenemos. Llegamos con confianza y sabemos que va a ser complicado pero la ilusión y las ganas no van a faltar”, manifestó el arquero de Costa Rica sobre la primera de las dos finales.

Keylor, en la conferencia de prensa previa al partido del domingo | Foto: Real Madrid C.F.

Además, Keylor no duda cuando explica que el Real Madrid siempre sale a ganar y no escatima en resultados: “Siempre es importante marcar. Estamos pensando en el partido de mañana en el Camp Nou y si queremos ganar debemos marcar. Es complicado, pero sabemos que tenemos un gran equipo y las condiciones para poder hacerlo. Queremos ganar”.

Sin embargo, Navas sabe que enfrente no sólo tendrán a su clásico contrincante, sino que a un buen equipo: “Tiene grandes jugadores y una idea clara de juego. Aunque cambie de entrenador no va a cambiar su forma de jugar. No hay muchos secretos y se va a definir por pequeños detalles. Hay que estar concentrados para tener los menores errores posibles”.

El Barcelona ya no cuenta con la presencia del brasileño Neymar, quien fue vendido al Paris Saint-Germain FC: “Tiene mucho talento y es uno de los mejores jugadores del mundo pero no debemos pensar que son más débiles sin él. Tienen grandes jugadores y el que juegue lo va a dar todo por su equipo”, expresó Keylor Navas, quien agregó sin dudar en la mentalidad que tiene que tener su equipo a pesar de que la final se definirá en, por lo menos, 180 minutos al ser de ida y vuelta: “Hay que adaptarse a lo que hay. Hay que jugar los dos (partidos) con la misma mentalidad y queremos ganar ambos”.

El portero de Costa Rica, con el objetivo puesto en la Supercopa | Foto: Ángel Martínez (Real Madrid C.F.)

Con el entrenador francés sentado a su lado y sabiendo lo importante que es Zidane para todo el equipo, el defensor de los tres palos blancos comentó: “Tenemos un gran grupo y tanto el míster como el cuerpo técnico y nuestro capitán hacen sentir a los nuevos como que están en una familia. La adaptación la ponen fácil y los que llegan quieren involucrarse en este grupo. Es una gran oportunidad y estoy muy feliz de pertenecer a este grupo”.

El Real Madrid viene de ganar la final de la Supercopa de Europa frente al Manchester United, sumando un nuevo título. Sobre las dudas de algunos que dicen que el equipo se puede cansar de ganar, Keylor afirmó: “Juegas para ganar y si tu mentalidad cambia no puedes formar parte del Real Madrid. Aquí te educan para ganar y sólo vale eso. Estar en el Real Madrid significa disputar todos los títulos y todos queremos crecer con el equipo y ganar títulos. Sabemos lo lindo que es conseguirlos y disfrutarlos con la familia. Quiero llegar a casa y que mi familia esté contenta”.

La primera final de la Supercopa de España se jugará este domingo 13 a las 22 horas de España en el Camp Nou, mientras que el segundo encuentro se definirá el próximo miércoles 16, a las 23 hs., en el Santiago Bernabéu.