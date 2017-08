Zidane: "Todos quieren jugar y voy a tener que elegir"

www.realmadrid.com

“La Supercopa de España tiene un valor especial porque es otro trofeo. Sabemos que al jugar contra el Barcelona es algo más. Jugamos contra el mejor rival para muchos, pero para mí no cambia nada. Estamos perfectos física y mentalmente y todos quieren jugar, por lo que voy a tener que elegir. El Barça ha tenido cambios pero al final el Barcelona es el Barcelona. Si nosotros pensamos que va a ser más fácil, nos equivocamos. Tenemos que jugar los dos partidos: la ida en Barcelona y la vuelta en Madrid. Es lo que hay y mi opinión es que me hubiera gustado que al ser una final se jugase un solo partido”, comenzó destacando Zinedine Zidane.

El técnico madridista habló de Cristiano, del que dice que está a tope, de Isco, al que ve totalmente compatible con la BBC, y de Theo, que ya está totalmente adaptado: “Cristiano está listo y está muy bien. Ha tenido vacaciones y lleva con nosotros 5 o 6 días, pero físicamente ha trabajado muchísimo en sus vacaciones y está listo. Isco es totalmente compatible con la BBC, pero luego hay que administrar todo esto. Puedo hacer muchas cosas y no tengo restricciones, pero ya veremos. Por su parte, Theo está creciendo junto a nosotros, como los demás, y está muy bien".

"El Real Madrid y yo nunca vamos a discutir"

Sobre su renovación, cláusula de rescisión o salario, Zidane reconoció que no le interesa para nada, admitiendo que nunca va a discutir con el Real Madrid: “No tengo cláusula de rescisión. Estoy aquí y disfruto todos los días. Algún día se acabará y nuestra relación no depende de contratos ni de dinero. Estoy muy contento por la confianza que ha depositado el club en mí y en mi grupo por haber trabajado bien. Puedo firmar 20 años pero sé dónde estoy y lo que tengo que hacer. Dentro de un año puedo no estar aquí y ya está. El Real Madrid y yo nunca vamos a discutir. Disfruto de este trabajo”.

En cuanto a la ausencia de Neymar, Zidane no se mostró aliviado, ya que según él, quien juegue en su lugar, lo hará bien: "Solo puedo decirte que el jugador que juegue por él lo va a hacer bien. No lo va a hacer como Neymar porque es muy bueno, pero lo va a hacer bien. No hay muchos jugadores como Neymar. No es sustituible pero el que salga lo va a hacer bien”.

"estoy muy contento con mi plantilla y no quiero cambios"

Por último, el técnico francés no dio por cerrada la plantilla, aunque sí se mostró muy satisfecho con lo que tiene: “Hasta el 31 de este mes puede pasar de todo, pero estoy muy contento con mi plantilla y no quiero cambios”, finalizó Zinedine Zidane.