Sergio Ramos: "Hemos dado un primer paso importante, pero no podemos sacar pecho"

Sergio Ramos realiza una ayuda defensiva (Foto: Alex Gallardo - Vavel)

El Real Madrid derrotó al FC Barcelona en feudo culé por un abultado 1-3. En busca de alzarse con la Supercopa de España, ambos equipos disputaron un partido con mucha tensión en el que consiguió la victoria de forma clara el conjunto dirigido por Zinedine Zidane. A lo largo del encuentro, los blancos estuvieron bien asentados sobre el terreno de juego, efectivos en el área rival y muy seguros atrás. Y, precisamente, uno de los culpables de esa enorme seguridad en la zona defensiva fue el capitán Sergio Ramos, quién dejó unas interesantes declaraciones a la conclusión de 'El Clásico'.

"En este tipo de partidos con jugadores de tanto nivel y tanta calidad en cualquier segundo de despiste o relajación del rival suceden cosas. Estamos muy contentos por el gran partido que ha hecho el equipo con un título en juego".



"Es un buen resultado, pero queda el partido de vuelta y todo puede pasar"

"Hemos dado un primer paso importante, pero no podemos sacar pecho. Es un buen resultado, pero queda el partido de vuelta y todo puede pasar. Hay que destacar no solo el resultado, también el trabajo que ha hecho el grupo en un partido de mucho desgaste físico porque es un rival muy difícil de defender".



Acerca de la jugada que acabó con la expulsión del astro portugués Cristiano Ronaldo, dijo lo siguiente: "Me coge un poco lejos, pero creo que ha sido una jugada donde se desequilibra y tampoco finge en ningún momento la caída. Se podrá recurrir porque expulsar a un jugador clave en un Clásico faltando 10 minutos en los que nos jugamos tanto yo creo que habría que meditarlo un poco más o valorarlo de otra manera".



"Estamos en alta tensión en este tipo de partidos, pero para mí no ha sido penalti"

Sobre el penalti a Luis Suárez, declaró: "Estamos en alta tensión en este tipo de partidos, pero para mí no ha sido penalti. Tendría que verlo y valorarlo de nuevo, pero no creo que el árbitro pite una acción con nada sabiendo que se puede equivocar. Para nosotros que estábamos bastante cerca no ha habido nada”.



Por último, quiso dejar unas palabras para Marco Asensio y Mateo Kovacic. "Felicitar al chaval, tiene un talento innato y ojalá siga manteniendo esa chispa, ese gol siempre que sale que marca la diferencia. Independientemente de eso, hay que destacar el trabajo del equipo. Mateo Kovacic, que quizá tiene un trabajo más feo y sucio que hacer, hoy nos ha dado la vida porque tenía una tarea difícil como es seguir a Leo".

Estas han sido las conclusiones que ha sacado Sergio Ramos tras el pitido final del encuentro. No obstante, todavía quedan otros 90 minutos en el Santiago Bernabéu. Cualquier cosa puede suceder pero, lo que está claro, es que el Real Madrid parte con una enorme ventaja para poder levantar otro título más.