Isco vuelve a ser elegido el mejor de la Supercopa ante el Barça

Isco bailando con el balón ante los jugadores del Barça I Foto: Real Madrid

Isco Alarcón Suárez volvió a dar otro recital de fútbol ante el eterno rival blanco. Zidane tenía muy claro que el mago malagueño debía ser de la partida, en una posición donde no hay otro mejor. Por detrás de la pareja de delanteros, su dominio del juego es total.

Y no solo mueve al equipo, también roba balones. Un centrocampista muy completo, ahora mismo el mejor futbolista del Real Madrid por todo lo que ofrece. Ya fue elegido como The Best Player Of The Match en la Supercopa de Europa, también por los seguidores de VAVEL.

Al igual que 'Zizou' sabe que el '22' blanco es fundamental para el dominio y control de los partidos, la afición piensa lo mismo. Le adoran desde que comenzó a deleitar con su magia, tras fichar desde el Málaga. Pero ha mejorado mucho más en todos estos años.

"No me sorprende porque marca diferencias, hace jugar al equipo y es complicado quitarle el balón. Me alegro por él porque está creciendo", alabó el francés en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Esas diferencias las marca jugando, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Contra el Barça recuperó seis balones -uno de esos robos fue al mismísimo Messi- y también sumó tres intercepciones. En algunas de esas ocasiones a punto estuvo de generar una asistencia de gol.

En la posesión, fue el que más se movió por todo el campo. Por el flanco izquierdo no cesó de combinar con Marcelo y Kroos. Se entiende a la perfección con Benzemá, aunque su frecuencia de pases estuvo más presente en la mitad del terreno hacia atrás. Se convierte en un centrocampista más, ayuda enormemente en la elaboración.

Además, en la posición de mediapunta saca la varita para crear asistencias y centros a los delanteros. No hay otro mejor en ese puesto. Es un espectáculo verle jugar, el Real Madrid disfruta como nunca con él. Recuerda a los tiempos precisamente del mago 'Zizou'.

En nuestra encuesta realizada en Twitter, el malagueño superó por el 58 % de los votos totales al segundo posicionado, Mateo Kovacic. El croata fue la sombra de Messi, cumplió con sobresaliente en sus funciones y además participó en el juego madridista con su enorme calidad. Otro que la roba y juega. Monumental.

Los aficionados también le han reconocido su trabajo con el 32 % de los votos, muy por delante de Varane con tan solo el 6 %. El central francés fue un coloso ante Luis Suárez, muy rápido al corte y efectivo en todo.