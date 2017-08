Guía VAVEL Real Madrid 2017/18: Zinedine Zidane, el arte de entrenar con la labia

Google Plus

Entrenar a un equipo grande tiene sus ventajas. Y desventajas. Aunque, obviamente, hay más de lo primero. Porque tus jugadores son buenos. Muy buenos. Pueden ganar partidos o eliminatorias con tan solo enlazar dos o tres jugadas en campo contrario. Así hasta lograr campeonatos ligueros y torneos internacionales. Así hasta llevar tu nombre por encima del olimpo futbolístico.

A Zidane no le hacía falta eso. Ya lo estaba. Y lo sigue estando. Pero quizá este estatus que se está labrando ahora como técnico, es algo que ha sorprendido a propios y a extraños. Nadie podía imaginarse que con apenas dos temporadas como entrenador en el Real Madrid Castilla (un poco decepcionantes), el galo lograra con el primer equipo dos Champions en año y medio y la primera Liga después de un lustro en blanco.

Eso solo está al alcance de los elegidos. Pero "Zizou" tiene la suerte de ser uno de ellos. Para él, y para todos los que conocen este deporte desde dentro, se ha llegado a la reflexión de que "el fútbol no es tan complicado". Todo recae en aspectos desapercibidos por la vista. En "tácticas psicológicas" que van más allá de un simple esquema dentro del terreno de juego. De qué sirve realizar tropecientos ejercicios a la semana, corners, faltas, triangulaciones y demás, si cuando llega el sábado, tus jugadores carecen del aspecto más importante que necesita cualquier deportista (y persona, en general) en su carrera (vida): la confianza.

El francés ya sabía lo que se iba a encontrar cuando llegó al Santiago Bernabéu. Un equipo roto, que venía de firmar uno de los peores años de su historia reciente (2015), pero que contaba con el potencial para volver a dominar dentro del viejo continente. Y lo que hizo, la base primordial de su trabajo, fue renacer esa ilusión que habían perdido los propios integrantes del cuadro merengue. Con rotaciones. Con charlas de jugador a jugador. Con templanza. Con cercanía. Con valentía. Que quede recalcado lo que se comentó en el primer párrafo. Los futbolistas de élite, los que están en los mejores clubes del mundo, juegan solos. A ellos hay que llenarlos de confianza y ganas para que cumplan. Zidane es perfecto para ello.

Que le pregunten a cada futbolista del Real Madrid. Absolutamente todos saldrán con el mismo discurso: "El míster me hace sentir importante". Al fin y al cabo, termina convirtiéndose en una especie de ejército de trabajadores adheridos por un pegamento mágico denominado "cercanía". Los éxitos en los últimos 20 meses de la escuadra blanca hablan por sí mismos. Y los que están por llegar, lo harán también.

Eso sí, que no aparezca la idea de que "Zizou" es un simple "moderador" de vestuario. No. También sabe lo que hace. También sabe cómo atacar defensas cerradas y presiones altas. La falta de equilibrio que experimentaba el conjunto de Concha Espina cada partido, quedó resuelta con la entrada de Casemiro al once titular. Y la espectacular irrupción del "Madrid de los centrocampistas", se ha visto impulsada gracias a la confianza que le ha transmitido el actual técnico merengue a los Kroos, Modric, Isco, Kovacic y cía. De eso se trata. Aprovechar las oportunidades que tus pupilos te presentan, y explotarlas al máximo. Por eso es, actualmente, el referente en el mundo de los banquillos.

O algo más. Porque Zidane está sentando un presente. Ya no solo en el Real Madrid, sino en el mundo balompédico. Quizá, poco a poco, se vayan viendo a menos entrenadores caracterizados por su especialidad en saturar la mente de los futbolistas. Esto no funciona así. Cuanto más despejada, mejor. Así es como suele aparecer la magia del juego.