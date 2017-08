Dani Carvajal: "Ganar en el Camp Nou fue un paso importante hacia esta Supercopa"

Google Plus

Dani Carvajal enfrenta a Luis Suárez en el partido de ida | Foto: Real Madrid C.F.

El miércoles, a las 23 horas de España y en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid C.F. y el FC Barcelona se verán las caras por la segunda final luego del 1-3 del domingo anterior en el Camp Nou, en donde el equipo de Zinedine Zidane demostró una jerarquía, aún, jugando con un jugador menos, cuando la expulsión de Cristiano Ronaldo llegó.

“Mañana jugaremos la vuelta y saldremos a ganar. Somos el Real Madrid y no vamos a especular con el resultado de la ida”, comenzó Dani Carvajal sobre el encuentro del miércoles: “Ganar en el Camp Nou fue un paso importante hacia esta Supercopa y además siempre es muy importante vencer en la casa del eterno rival y es un plus de adrenalina. Nuestro objetivo es ganar títulos. El año pasado no les vencimos y ganamos la Liga”, agregó el defensa.

Enfrente de los micrófonos, Carvajal opinó de todo | Foto: Real Madrid C.F.

A pesar de que ya para nadie es oculto el buen juego del merengue, Dani sabe a lo que juega su equipo: “El secreto de este club es un cúmulo de todo. Todos remamos en la misma dirección y nos sentimos importantes. El míster gestiona la plantilla de forma extraordinaria y todos en este equipo tenemos muchísima calidad”.

Se ha hablado en estas horas, se seguirá hablando sobre la sanción a Cristiano Ronaldo y Carvajal no esquiva la pregunta: “Es una sanción excesiva. No creo que Cristiano quiera despreciar al árbitro y es una situación frustrante en la que le expulsan de forma injusta. Ojalá le retiren la sanción. No estoy en la cabeza de los árbitros, pero reitero que es excesiva y aún más reflejar en el acta el empujón para que le caigan más. Todos estamos jodidos por la sanción, es un referente para nosotros”.

Sin embargo, no hecha culpas a nadie: “No podemos estar en la cabeza de los árbitros. Quieren hacerlo lo mejor posible, son humanos y cometen errores. Nosotros nos centramos en jugar”.

En el último partido, el defensa fue clave en el corte de juego | Foto: Real Madrid C.F.

El defensor español está en un gran momento de su carrera y así lo expresa: “Me siento muy orgulloso de poder estar en la historia y estoy en un momento de más madurez en mi carrera. Dejo de ser el canterano y estoy afianzándome en la selección. Quiero aprovechar el momento y mejorar para ganar títulos”.

Mirando y opinando sobre el rival en esta Supercopa, más precisamente cuando le consultaron sobre el uruguayo Luis Suárez, el lateral precisó: “Es un grandísimo jugador y un gran delantero. En los Clásicos las pulsaciones están al 200% pero todos sabemos que se queda en el terreno de juego. Somos todos compañeros de profesión y personas. Son los comités los que deben valorar si hay que sancionar el fingimiento de un penalti o no. Las imágenes son claras y son acciones que deciden eliminatorias, partidos y títulos. Es raro que por errores un equipo se quede sin posibilidades de ganar”.

Dani, en el festejo del 1-2 de Cristiano | Foto: Real Madrid C.F.

Para finalizar, la ausencia de Neymar se hace sentir tanto dentro como fuera de la cancha: “Es un jugador de talla mundial. Le he cubierto durante mucho tiempo, pero el año pasado nos ganaron sin él en el Bernabéu. Nos centramos en ganar al Barcelona juegue quien juegue”.

Carvajal llegará a esta vuelta ante el Barcelona con un palmarés de tres Champions League, dos Mundiales de clubes, tres Supercopa de Europa, una Liga y una Copa del Rey.

El segundo partido de la final por la Supercopa de España se jugará este miércoles 16 a las 23 horas de España, en el Santiago Bernabéu.