Zidane: "cinco partidos, con lo que pasó, es mucho"

Foto: Realmadrid.com

Tras haber ganado en el Camp Nou 1-3 Zidane está contento, pero no confiado y así lo hizo saber en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu de este miércoles 16 de agosto que le podría dar su segundo título de esta nueva temporada. El francés está orgulloso del trabajo de todos los involucrados para haber ganado ya seis títulos en 89 partidos que ha dirigido desde su llegada en enero de 2016. “Yo creo que para llegar aquí no ha sido fácil, lo que están haciendo no es fácil, tenemos mucho talento, pero hay mucho trabajo por detrás y me quedo con eso. El trabajo bien hecho de todos de los jugadores, de la gente que trabaja conmigo, hay que, pero esto es el inicio de una temporada que va a ser muy larga y difícil, todos los años es así, cada día va a ser más difícil”.

Zizou expresó su molestia por la dura sanción a Cristiano Ronaldo de cinco partidos tras su expulsión y ofensa al árbitro del partido de ida: “Estoy muy molesto, estamos muy molestos. Al final yo no me voy a meter con los árbitros, pero cuando miras y después de todo lo que pasó, pensar que Cristiano no va a jugar cinco partidos con nosotros, ahí pasa algo… Espero que lo miren, porque se va a reunir el comité y espero que lo vean bien. Yo estoy molesto por eso… Ahora estoy mostrando lo que siento después de todo eso, después de haber visto otra vez el partido y es normal. Como no me voy a molestar, no voy a hablar del árbitro, porque es una labor difícil, como siempre".

"Luego cuando miro al final de todo eso, cinco partidos, con lo que pasó, es mucho”.

El entrenador dejó en claro no solo su enojo, pero también el del propio Cristiano: “Yo no me meto con eso, pero lo único que puedo confirmarte es que si, está molesto porque él quiere jugar y cuando no juega, no está contento… Vamos a esperar a mañana, el comité se reúne mañana y bueno después de eso, vamos a ver lo que vamos a hacer nosotros”.

Concentrándose en el encuentro del miércoles, Zidane dejó claro que no se pueden relajar: “En el fútbol nunca nada está sentenciado, hay partido de ida y de vuelta y tenemos que jugar la vuelta y jugarlo muy bien porque el Barcelona es un buen equipo y te puede meter en cualquier momento en dificultades… vamos a tener que jugar hasta el final y hacer muy buen partido para ganar… Nosotros no nos vamos a relajar, nos espera un partido difícil como en el partido de ida o más todavía”.

Destacó el trabajo de la pretemporada para que los resultados de los dos partidos oficiales de la temporada hayan sido tan buenos: “En la gira hemos dicho que nos preparamos para eso, para el día 8 (Supercopa de Europa) y al final ese día competimos muy bien, jugamos muy bien, ganamos con personalidad y ha sido por todo el trabajo de la gira. Es verdad que los resultados no fueron muy buenos, pero en el contenido había cosas muy buenas. Ahora que empieza la temporada de verdad, hemos hecho cosas muy buenas, pero esto es largo y todavía queda y tenemos que trabajar, vamos día a día”.