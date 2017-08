FC Barcelona - Real Madrid, puntuaciones de la ida Supercopa de España 2017

Google Plus

Cristiano Ronaldo y Casemiro en el partido contra el Barça I Foto: Alex Gallardo (VAVEL)

El Real Madrid de Zidane venció con autoridad al eterno rival por tres goles a uno. En un partido muy polémico y marcado por las actuaciones arbitrales, los blancos supieron sobreponerse con la calidad de hombres como Isco, Asensio o Cristiano.

Pero no fueron los únicos que desempeñaron un papel clave para decantar el resultado, porque en este Real Madrid ya sabemos que "todos son importantes". En esta ida de la Supercopa de España eso quedó muy demostrado.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Zinedine Zidane

9 | El técnico francés acertó en prácticamente todo. Ya desde la apuesta por una alineación que parece que gusta mucho a él y a la afición. Con su 4-3-1-2 desarmó al rival y anuló a sus futbolistas más importantes como Messi o Iniesta. Con Kovacic persiguiendo al argentino sin cesar e Isco moviendo al equipo desde la mediapunta, el juego culé se vio mermado.

Lo único que se le podría achacar es seguir apostando por un Bale que no rinde como el resto, aunque lo intentó varias veces. Luego, con las sustituciones no le pudo ir mejor: dos marcaron, el otro asistió. Perfecta lectura del partido, gran acierto inicial. Fenómeno 'Zizou'.

Keylor Navas

9 | No tuvo mucho trabajo como en otros encuentros por la plena concentración de su equipo. En el aspecto defensivo se mostraron intratables, sobre todos los centrales y Carvajal. Keylor solo actuó en las pocas ocasiones culés, con buenas respuestas. Luis Suárez no pudo superarle ni con el pie ni de cabeza. Tampoco Messi en el único disparo hacia su meta. Cuando entró Denis, tuvo dos oportunidades claras pero ahí estaba 'la pantera' Navas. En el penalti, el argentino le engañó.

Dani Carvajal

9 | Veloz, potente, bien colocado y en su línea de siempre. Dani es un seguro atrás, apareció cuando sus compañeros fallaron en algunas jugadas determinantes. Siete recuperaciones sumadas a cinco despejes y otras cinco entradas con éxito. En el aspecto ofensivo tampoco defrauda, sus arrancadas por banda derecha siempre son con peligro, llegó al área de Ter Stegen en alguna ocasión. No lo tenía fácil con un velocista como Deulofeu pero ya tiene experiencia suficiente para ganar este tipo de duelos. Enorme Carvajal.

Varane

9 | Otro que estuvo colosal ante los atacantes catalanes. Secó completamente al ariete uruguayo y permaneció siempre bien colocado para despejar o recuperar el esférico. En seis ocasiones robó, además de ser un seguro por arriba. Muy bien también con la salida de balón ante la buena presión azulgrana. En general, un gran partido del francés que sin la competencia de Pepe parece ahora más centrado.

Sergio Ramos

8 | Al igual que su compañero en la zaga, Ramos estuvo seguro en sus intervenciones. Mucho mejor que en el clásico de la International Champions Cup, ya parece haber cogido el tono. Nueve despejes y cinco recuperaciones avalan su partido. Se las tuvo finas con Suárez pero siempre acertó en sus acciones, aunque en un encontronazo a punto estuvo de tocar al 'charrúa'. Y ya sabemos cómo se las gasta para hacer creer al árbitro más de la realidad. Sergio también lo intentó en algún córner, como siempre, pero no pudo rematar. En cualquier caso, enorme.

Marcelo

8 | Al lateral izquierdo madridista se le vio como acostumbra, deleitando con sus bailes de balón. La pisa, la protege, la juega al primer toque y combina muy preciso con sus compañeros. Con bastante presencia ofensiva como es habitual en él, generó mucho peligro. Hasta tres centros al área para los remates de Bale, que no marcó por poco. En la segunda mitad sí abandonó por tramos su zona y dejó huecos importantes, pero los demás le cubrieron bien. A pesar de ello, recuperó nueve balones. Partido también en su línea.

Casemiro

8 | Otro con más de lo mismo que ya conocemos de él. Fuerte al corte, con mucha contundencia en su zona y ayudando en tareas defensivas. Tuvo que contenerse tras la tarjeta amarilla que le mostró el colegiado por una entrada a Messi. No volvió a cometer más faltas pero no fueron necesarias. Dos robos, tres despejes en el área de Keylor. Presencia en el juego blanco, acompañando a Kroos, Kovacic e Isco. Casemiro, no muy vistoso pero efectivo.

Kroos

9 | Precisión alemana con infinidad de pases exitosos, sobre todo en su propio campo. Pero también interceptó hasta siete balones al rival, bien defensivamente. En su asociación con el mago malagueño y el croata, formaron un trío invencible. Efectividad elevada al máximo exponente. Un seguro para la posesión, el alemán siempre encuentra la solución adecuada a pesar de la presión rival. Juega y hace jugar.

Kovacic

10 | El segundo mejor del encuentro y no por su papel como creador de juego, sino como destructor del mismo. Zidane le encomendó la difícil misión de ser la sombra de Lionel Messi. Así fue, el croata acompañó al argentino en todo momento, ejerció sobre él una marca perfecta. Con seis pelotas recuperadas y tres intercepciones cumplió con matrícula.

Además, su control del esférico es total. Se movió, sobre todo, por la parte central del terreno pero también en algunas salidas condujo con velocidad hacia la portería culé. Sigue creciendo este chaval, futuro del Real Madrid.

Isco

10 | Muy poco o quizás nada que reprocharle al malagueño porque fue de largo el mejor del partido. Así de claro lo dejó el entrenador francés tras el recital de fútbol del '22'. Situado en la mediapunta pero participando en todas las zonas posibles, fue el capitán que lideró la victoria blanca.

Derecha, izquierda, centro y posiciones ofensivas. Presente aquí y allí con su varita mágica. Al inicio del partido dejó una jugada para enmarcar, regateando a sus anchas a varios futbolistas rivales. El Madrid juega bien cuando Isco está sobre el césped. Se acaban los elogios. Chapó.

Gareth Bale

6 | Viendo como está Marco Asensio, no se puede afirmar que el galés esté ahora mismo para ser titular en este Real Madrid. Con pérdidas de balón inexplicables, falta de concentración en ciertos momentos y nada acertado de cara a gol. Tuvo un par de oportunidades para batir a Ter Stegen pero sus remates se marcharon desviados. Poca presencia en el juego de toque madridista, tan solo 15 pases en total. En comparación con el resto, un Bale inferior y poco determinante.

Karim Benzema

6 | El '9' francés tampoco tuvo su mejor partido, aunque ya sabemos que es de esos futbolistas que no necesitan marcar para jugar bien. Estuvo algo menos participativo que Bale, con nueve pases y una asistencia de remate. No chutó a puerta, pero cada vez que combina con Isco y compañía lo hace con clase.

Cristiano Ronaldo

7 | Cara para el crack portugués. Salió para reventar el partido a favor de los blancos y lo consiguió. En una contra rápida le bastaron unos trotes para armar la pierna y bombardear la escuadra de Ter Stegen. Nada pudo hacer, disparo inapelable. 1-2, celebración con la camiseta para vistas del Camp Nou.

Pero después, cruz para Cristiano. En una jugada donde se quedaba solo ante el meta alemán, Umtiti llega por detrás y según el árbitro, el delantero se tira. Segunda tarjeta amarilla, expulsado. Con cara de incredulidad, lo peor vino luego cuando dio un leve empujón al colegiado antes de marcharse a vestuarios. En lo futbolístico y en el resto, el portugués no deja indiferente a nadie.

Marco Asensio

9 | Sobresaliente por el golazo que se inventó, cuando apenas tenía opciones. Su galopada y finalización final dejó a Piqué sin posibilidad de reacción. Si Cristiano quitó las telarañas de la parte derecha, él lo hizo de la escuadra izquierda. El portero alemán solo pudo observar. La calidad que atesora es brutal, lo volvió a demostrar ante el Barça. Ha marcado en casi todas las competiciones que ha disputado y por méritos, merece ser titular en este Real Madrid.

Lucas Vázquez

8 | Un notable por la asistencia que dio a Asensio para que pusiese el 1-3 en el marcador. Salió para finiquitar el partido al contragolpe y cumplió lo esperado. Tampoco tuvo tiempo de participar más, con un Barça muy volcado dejando espacios atrás.