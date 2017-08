Séptimo título para Zinedine Zidane (Foto: Rodrigo J. Torrellas - Vavel)

Navidades del año 2.016. El Real Madrid se tomaba las uvas en una temporada complicada. Parece que la llegada del técnico Rafa Benítez, seis meses antes, no daba resultados. El equipo no funcionaba, no jugaba bien. Y eso se notaba en el marcador. Apenas se había completado la mitad del campeonato nacional liguero pero el conjunto blanco ya estaba lejos de su adversario, el FC Barcelona.

La solución parecía fácil, pero había que tomarla. Daba la sensación de que un cambio de entrenador ayudaría a la plantilla. Daría un impulso anímico y a la vez futbolístico. El elegido para el banquillo fue Zinedine Zidane. Una leyenda blanca como jugador. No obstante, la única experiencia como míster había sido en el Real Madrid Castilla. Muchos hablaban del futuro Guardiola. Sin embargo, otros tantos no confían en él. Ilusos… No sabían de qué hablaban, no sabían que lo que estaba por llegar a Chamartín eran años prósperos, de juventud, de intensidad, de buen fútbol pero sobre todo, años de títulos.

Y es que desde que fuera presentado el técnico francés un cuatro de enero de 2.016, Zinedine Zidane lleva ya la friolera de siete títulos en sus vitrinas. Tan solo ha necesitado 147 partidos para conseguirlo. Una auténtica locura. De esta manera, el galo se ha convertido en el tercer entrenador con mayor número de logros cosechados en toda la historia del Real Madrid, empatado con toda una leyenda como es Vicente del Bosque. Por delante se encuentran Luis Molowny, con ocho títulos y en la cima Luis Muñoz (14).

A la Supercopa de España conquistada esta noche ante el FC Barcelona, hay que añadirle dos Champions League, dos Supercopas de Europa (ambas obtenidas de manera consecutiva), una Liga y un Mundial de Clubes. Todo ello en tan solo veinte meses. A continuación, se muestra en la siguiente tabla todos los datos estadísticos del Real Madrid con Zinedine Zidane a la cabeza.

Estadísticas Zidane - Real Madrid Temporada Partidos PG PE PP Títulos GF GC DG % 15/16 27 21 4 2 1 71 19 52 82,72 16/17 60 44 11 5 4 173 72 101 79,44

Deshojando la corta trayectoria del entrenador, nos encontramos con una primera temporada el equipo logró ‘la Undécima’ tras derrotar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. De esta forma, se unió al selecto grupo de campeones de la Champions League como jugadores y entrenadores, siendo además el primer francés en conseguirlo. Cabe destacar el enorme mérito que supuso dicho título, puesto que el míster llegó a mitad de temporada. Por otra parte, consiguió también recortar muchos puntos al FC Barcelona, llegando a ganar 'El Clásico' liguero en el Camp Nou en una épica remontada con un jugador menos.

En su segunda campaña al frente de los banquillos del conjunto blanco, el entrenador obtuvo grandes éxitos. Ganó cuatro de los seis títulos posibles. Solo le faltó la Supercopa de Europa y la Copa del Rey.

Ahora, afronta la que será su tercera temporada a los mandos de la nave merengue. Y, en lo que llevamos de la actual temporada, no le ha podido ir mejor puesto que se ha hecho con la Supercopa de Europa ante el Manchester United y con la Supercopa de España contra el máximo rival.

Isco Alarcón, uno de los grandes pilares de este Real Madrid (Foto: Alex Gallardo - Vavel)

Pero todos estos éxitos no son fruto de la casualidad. Desde la llegada de Zidane, la situación del club ha dado un giro de 180 grados. ¿Por qué? Algo muy significativo de este Real Madrid es el trato que se le otorga al balón. Con jugadores como Isco, Kroos o Modric, el centro del campo sabe jugar y mover el balón como nadie. El hecho de pasar de jugar con un 4-3-3 a un 4-4-2 ha evidenciado un cambio tremendamente significativo en el juego del conjunto blanco. Capaces de tocar el balón con largas posesiones, abrir a banda o jugar por dentro; o de hacer veloces contraataques que acaben en gol. Capaces de robar el balón de forma rápida y eficaz debido a la alta presión y buena colocación de los jugadores. Capaces de aplastar al rival a base de las grandes dotes, tanto en defensa como en ataque, que posee el equipo.

Así lo hizo el Real Madrid en la final de Champions ante la Juventus, y así también lo acaban de hacer en las Supercopas contra United y FC Barcelona. Y precisamente, el conjunto blanco nunca ha podido arrebatarle el cuero a los azulgranas en las últimas temporadas. Desde que llegase Pep Guardiola en el año 2.008 al conjunto culé, el Real Madrid no ha sido capaz de ganarle la posesión. Algo que sí ha conseguido durante esta Supercopa.

Así es, con una plantilla larga y repleta de jugadores de una enorme calidad, el Real Madrid de Zinedine Zidane ha conseguido volver a dominar el mundo del fútbol. Cualquier reto que se propongan por muy difícil que sea, parece que está al alcance de ellos. Han vuelto a ser el equipo más competitivo. Y, por ende, han conseguido tanto títulos. El Real Madrid ha vuelto a ser el mejor equipo del mundo. Y parece que quieren estar ahí durante mucho tiempo.