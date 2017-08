Marcelo: "Hemos hecho un gran partido con y sin balón"

Marcelo: “Somos líderes aunque sabemos que ahora eso no es importante" | Foto: Ángel Martínez (Real Madrid C.F.)

El Real Madrid C.F. venció 3-0 al Deportivo La Coruña en su primera jornada de Liga Española y sumó sus primeros tres puntos. Luego del choque, Marcelo declaró para la prensa sobre el buen rendimiento de su equipo.

Con este primer marcador positivo a favor de los blancos, el lateral derecho fue claro a la hora de opinar: “Somos líderes aunque sabemos que ahora eso no es importante. Lo importante era ganar. Quedan muchos partidos y hemos empezado bien. Hemos hecho un buen trabajo, iniciamos el partido presionando arriba y eso se ha notado”.

El entrenador francés sabe implantar su inteligencia dentro del juego y los jugadores interpretan eso y lo plasman dentro del campo de juego: “El entrenador nos pide tener el balón y defensivamente tenemos que estar atentos. Entrenamos cada semana para llevarlo a cabo. Hemos hecho un gran partido con y sin balón. Ahora tenemos que jugar y ganar todos los partidos que quedan”.

Sobre el final del encuentro, el capitán Sergio Ramos fue expulsado por doble amarilla tras una supuesta falta en la mitad de cancha. Sobre la pregunta que le hicieron referida a este tema, Marcelo concluyó: “Yo no soy el que tiene que decir si lo ha hecho bien o mal al capitán del Real Madrid. Ha sido un partido difícil y son cosas que pasan en el fútbol”.

Por el segundo gol del Real Madrid, en donde Marcelo dio la asistencia a su compatriota Casemiro, tras varios toques previos por el equipo antes de la definición, el defensor comentó: “Estoy contento por la primer asistencia. Convertimos un gol muy bonito, tocando todos los jugadores”.

Nacho: "Sumamos tres puntos de oro" | Foto: Ángel Martínez (Real Madrid C.F.)

Nacho: “Todos nos sentimos importantes y metidos en esta piña”

El defensor español volvió al once inicial en este inicio de Liga y se sintió contento con este resultado a favor del Madrid: “Hemos hecho un partido muy serio, en el que no hemos realizado nuestro juego más bonito. Todo el equipo ha estado concentrado desde el primer minuto porque este campo lo requiere. Son tres puntos de oro”.

Sobre el buen juego planteado dentro de la cancha por los de Zidane, Nacho agregó: “Las cosas están saliendo muy bien y hay que seguir en esta buena dinámica, trabajando y corriendo más que nunca. El equipo está preparado y el entrenador hace muy bien en confiar en todos los jugadores. Estoy muy feliz por volver al once. Todos nos sentimos importantes y metidos en esta piña”.

Casemiro: “Poco a poco el equipo va creciendo”

Uno de los goleadores del partido, Casemiro, subrayó lo importante del resultado: "Estamos felices, hemos empezado bien. Éste es el camino para ganar títulos, son tres puntos importantes porque la temporada es larga. Poco a poco el equipo va creciendo cada semana, va cogiendo confianza y jugando mejor".

Para cerrar, el brasileño añadió: "Hay que vencer todos los partidos que podamos. No hay techo para este equipo, sobre todo por el trabajo de la plantilla con mucha humildad”.

Casemiro: "No hay techo para este equipo" | Foto: Ángel Martínez (Real Madrid C.F.)

Ramos: “Cada uno tiene una interpretación”

“Lo bueno es que hemos empezado la Liga ganado. Ha habido cierta jugada polémica, cuando no acabas en el campo con una tarjeta rigurosa aprendes de cada acto", comenzó el capitán sobre lo ocurrido en el cierre del choque ante el Depor. "Tampoco vamos a hacer más balance ni comentarios. No creo que tomen decisiones premeditadas, pero a veces hay que prestar más atención. Cada uno tiene una interpretación, es respetable cada opinión. En la Champions y partidos internacionales los árbitros son más permisivos”, declaró el defensor del Real Madrid.

Continuando con su opinión acerca de lo ocurrido, el español expresó: "En la primera parte Carvajal está un minuto en el suelo, ellos no tiran el balón y advertimos que nosotros tampoco lo íbamos a hacer. A raíz de eso, Modric tira el balón y le han pegado un cabezazo en el pómulo y lo he apartado sin más, sin ninguna intención de agredir pero sí de separar. -y subrayó la jugada de su expulsión- En la segunda, tampoco se me ocurre hacer daño a un compañero, salto tres cuartos por encima de él y me apoyo en el hombro. Podemos hablar libremente y cuando viene una época de tantos éxitos quizá la gente te coge manía y eso no le gusta a todo el mundo”.