Real Madrid vs Fiorentina en vivo y en directo online en el Trofeo Bernabéu 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Real Madrid vs Fiorentina: una nueva alegría está en juego. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Atentos a: Giovanni Simeone. El hijo del 'Cholo' es una de las nuevas incorporaciones de la Fiorentina y es toda una promesa. Tras debutar ante el Inter, será su segundo partido con la camiseta 'viola', por lo que buscará estrenarse como goleador e intentar ayudar a hacerse con el trofeo para dar una alegría a los seguidores violetas.

Atentos a: Cristiano Ronaldo. La estrella blanca jugará todo el partido, tal y como ha asegurado Zidane. El luso se encuentra sancionado debido a su expulsión en la Supercopa de España y el técnico blanco no quiere que su delantero pierda su estado físico, por lo que le dará la oportunidad de lucirse ante su afición.

Zinedine Zidane ha hablado sobre el Trofeo Bernabéu y no ha dudado en asegurar que, a pesar de que se trata de un amistoso, harán lo posible para conseguir su duodécima victoria consecutiva en este trofeo. “Este año es después de la primera jornada de Liga y vamos a intentar hacerlo bien y, sobre todo, que los jugadores tengan más minutos. Vamos a intentar hacer lo máximo posible para que el trofeo se quede en casa”, ha explicado el técnico francés.

Esta edición del Trofeo Santiago Bernabéu servirá para conmemorar el 60 aniversario de la final de la segunda Copa de Europa lograda por el Real Madrid que ocurrió el 30 de mayo de 1957 en el estadio 'merengue'. El choque entre los italianos y los madrileños se saldó con un 2-0.

La Fiorentina cayó ante el Inter en el primer partido de liga | Foto: futbolred

El conjunto de Stefano Pioli no comenzó de la mejor manera posible la temporada en la Serie A. Así el Inter de Milán se impuso a la Fiorentina por tres goles a cero. A pesar de ello, el equipo 'viola' buscó recortar distancias por medio de Gil Dias y el debutante Giovanni Simeone, pero no fue posible y tuvo que marcharse con la primera derrota de la temporada a sus espaldas.

La Fiorentina, por su parte, ha tenido un verano complicado, ya que a pesar de haber cosechado varias victorias en sus choques de pretemporada, ha visto como muchos de sus jugadores más importantes marchaban del club italiano.



El Real Madrid se impuso con solvencia al Barça en la Supercopa de España | Foto: Alex Gallardo (VAVEL)

Además, los pupilos de Zinedine Zidane no han podido empezar mejor la Liga. El conjunto blanco visitó Riazor y se impuso cómodamente al Deportivo de la Coruña (0-3) merced de los tantos de Bale, Casemiro y Kroos. No obstante, no todo fue alegría en el debut de los madrileños en el campeonato liguero, ya que a pesar de que Andone falló una pena máxima, Sergio Ramos se marchó expulsado del enfrentamiento.

Tras una pretemporada con más sombras que luces, el Real Madrid consiguió imponerse al Manchester United y al FC Barcelona, haciéndose así con la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, respectivamente. Ahora, buscará completar sus compromisos amistosos haciéndose con el Trofeo Santiago Bernabéu.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid vs Fiorentina en vivo, perteneciente a la XXXVIII edición del Trofeo Santiago Bernabéu. El encuentro tendrá lugar en el coliseo madridista a partir de las 22:45 horas.