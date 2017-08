Borja Mayoral: ''Estoy feliz en el Madrid y es donde quiero estar''

Google Plus

Borja Mayoral anotó el primer gol | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Borja Mayoral ha finalizado con buen pie la pretemporada. Sus primeros minutos en las citas veraniegas le hicieron soportar duras críticas por su inexistente acierto de cara a gol. Sin embargo, en los dos últimos partidos amistosos que ha disputado ha logrado anotar para transmitir confianza a la afición blanca.

El canterano valoró la confianza que Zidane depositó en él para jugar contra el conjunto italiano. "Estoy contento por haber marcado mi primer gol en este estadio, que es algo muy grande. Estos partidos son finales para mí y es un orgullo jugar en el Bernabéu con esta camiseta'', declaró. Además, se deshizo en elogios para sus compañeros, la mayoría sub 21.''Al lado de estos jugadores todo es más fácil y hemos hecho un buen partido para llevarnos el trofeo".



“Estoy feliz en el Real Madrid y es donde quiero estar'', confesó Mayoral. El mercado veraniego finaliza y con la marcha de Morata, solo Benzema y él luchan por ser el punta de referencia. ''Ha habido ofertas de otros equipos pero mi sueño es estar aquí y si me he quedado es porque veo posibilidades. Voy a hacerme un hueco con trabajo y esfuerzo. Es muy difícil disputar minutos en el Real Madrid porque es la mejor plantilla del mundo, pero Zidane cuenta conmigo y estoy contento de haber tenido minutos hoy”, comentó.

El Trofeo que rendía homenaje al hombre más importante en la historia del Real Madrid destacó por los minutos otorgados a aquellos que acaban de llegar. Los canteranos coincidieron en la gran oportunidad que Zidane les brindó. Achraf, con tan solo 18 años, ocupó el puesto de titular en el lateral derecho. ''El míster nos da confianza y sabemos que la temporada es muy larga'', declaró Achraf, con vistas a tener oportunidades durante el año regular. También Llorente confirmó la gratitud juvenil afirmando que la oportunidad ''había sido aprovechada''.