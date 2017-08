Mayoral inaugura el marcador blanco en el Trofeo Santiago Bernabéu

Borja Mayoral tras marcar el gol ante la Fiorentina / Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Borja Mayoral se estrenó con gol ante la Fiorentina en su debut esta temporada en el Santiago Bernabéu. Con una gran jugada de toque por parte del conjunto blanco. Asensio abrió para Cristiano que asistió al canterano dentro del área y este lo convirtió en gol (6').

El gol de Borja servía a los blancos para empatar un partido que habían comenzado perdiendo. El delantero ya marcó en el duelo que enfrentó a los blancos durante la pretemporada con el equipo de All Stars de la MLS, en el partido en el que más minutos había disputado hasta el momento. Así, volvió a dejar claro que el conjunto madridista tiene en él un buen recurso para cuando se le necesite.

“Marcar mi primer gol en el Bernabéu es muy grande”

Mayoral aún no ha debutado en competición oficial esta campaña con los madridistas, pero no hay de qué preocuparse. El de Parla sabe que tiene ante sí una oportunidad de oro para demostrar que el haberse quedado en el conjunto blanco no es fruto de la casualidad. Las salidas de Morata y de Mariano este verano le han abierto las puertas de la primera plantilla a su regreso a Madrid y no le está temblando el pulso a la hora de demostrar que merece un hueco.

"Es complicado tener minutos en el Real Madrid porque es la mejor plantilla del mundo, pero estoy muy contento aquí. Zidane cuenta conmigo y voy a trabajar para poder entrar en convocatorias. Si me he quedado es porque veo posibilidades de hacerme con un hueco", confesó.

Zidane ya lo avisó cuando Morata puso rumbo al Chelsea: “Nos falta un delantero” señaló, pero Mayoral quiere dejarle claro que no, que el delantero que necesita lo tiene ya en el equipo.