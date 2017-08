Arbeloa: "El Madrid es la cima, el Everest del fútbol"

Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Álvaro Arbeloa, o como lo conocen muchos “el Espartano”, decidió retirarse del fútbol como jugador al final de la pasada temporada y gracias a sus múltiples títulos y grandes años en el Real Madrid, el programa de Campo de estrellas del pasado jueves 24 se enfocó en él.

Arbeloa recordó sus inicios, desde que comenzó a jugar a los cinco años y como sus papas lo recordaban como un niño inquieto, quien también quería jugar al baloncesto, pero su padre finalmente lo convenció a que se concentrara en el fútbol.

Habló de sus años en las divisiones inferiores del Real Madrid y de cuando estuvo en el momento en que que el Castilla logró volver a segunda en 2005 después de 14 años. Su compañero en aquella época Esteban Granero recordó: “Fue el líder de un Castilla, que la verdad era muy fuerte”.

Después Álvaro se marchó al Liverpool, donde jugó durante tres temporadas, hasta que en 2009 la posibilidad de volver a casa se presentó. “Yo estaba muy a gusto en Liverpool, pero llamó el Madrid y no pude decir que no” e incluso su padre recordó lo que le dijo a su hijo en alguna ocasión: “Si Florentino vuelve al Madrid, seguro que te llama”, y así fue.

El 24 de agosto de 2009 fue oficialmente presentado ante los aficionados madridistas y ese fue el inicio de una gran época para él: “Siete años maravillosos en los que he vivido de todo, pero los he vivido al límite, al 100%, he vivido lo mejor de mi vida aquí en el Real Madrid”.

Habló de manera especial de los años que compartió con José Mourinho como entrenador: “Aquellos años cambiaron mi vida, en lo futbolístico y en lo personal. Ganamos mucho, pero no todo lo que a mí y al madridismo nos hubiera gustado y lo que podríamos haber conseguido con un poquito más de suerte".

No se olvidó del día en el que consiguieron ganar la Décima: “Fue muy importante por lo que significó para mí personalmente y para el equipo, fue una Champions muy esperada por todo el mundo”.

Además, en 2016 la volvieron a ganar y coincidió con la decisión del lateral de despedirse de su equipo: “Llego ese día en el que pensé que era mejor decir adiós en el momento adecuado y tuve la suerte de hacerlo ganando la Undécima”.

Recordó su despedida en el Bernabéu: “Fue un día de muchas emociones. Jugábamos contra el Valencia un partido que no estaba resuelto, me cambiaron por Cristiano y supimos ganar el partido. Luego mis compañeros me mantearon y el público también se portó muy bien conmigo, fue muy cariñoso. Poder decir adiós así al Real Madrid y al Bernabéu, creo que he sido de los pocos jugadores que ha tenido esa suerte”.

Arbeloa sabe de la fortuna que tuvo como jugador: “He tenido mucha suerte, no solo de jugar en el Real Madrid sino de haber coincidido en una época en la que han venido los mejores jugadores del mundo. El Madrid es la cima, el Everest del fútbol”.

Finalmente recordaron los títulos que ganó con el Madrid: Champions League 2014 y 2016, Mundial de Clubes 2014, Supercopa Europa 2014, Liga 2012, Supercopa España 2012 y Copa del Rey 2011 y 2014.