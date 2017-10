La Roja es más blanca que nunca

El madridista Isco Alarcón en un encuentro con la Selección Española / Foto: José María Colomo (VAVEL)

España tiene su billete para el Mundial de Rusia 2018 más que asegurado. Su repaso ante Albania con tres golazos a cero fue decisivo y suficiente, pero España quería más y se paseó frente a Israel llevándose el 0-1. Cinco años después de ser campeones de Europa sub-21, siete titulares de la final de La Rojita campeona continental fueron llamados por Lopetegui y hasta diez de aquella lista han estado entrenando con el combinado nacional estos días.

Y así pasó, cómo y cuándo tiene que pasar, por orden de las cosas, por arte del destino, en el estadio en el que se comió a un joven Verratti durante la final del campeonato de Europa sub 21, Illarramendi volvió a maravillar. Y no era una casualidad cualquiera, más bien una causalidad. Asier se ganó en Israel su fichaje por el Real Madrid y cinco años después, de vuelta en la Real, abrió el camino a la victoria del equipo de Lopetegui en el último partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Ya lo dijo Álvaro de Benito: ''Es una pena que Illarramendi no se adaptase al Real Madrid''. Y razón no le falta, pues el centrocampista vasco podía haberse convertido en otra estrella blanca.

Da fe de esto Jorge D’Alessandro quien apuntó que era normal que el Real Madrid se lanzase a por el fichaje de Illarramendi en su día y que no se le puede culpar de que el jugador no acabase rindiendo al máximo. “El Real Madrid apuntó bien, no se equivocó, pero esto es fútbol. Era el líder de la selección española Sub-21. No triunfó en el Real Madrid pero no pasa nada”, añadió.

Nada se jugaba España y nada se jugaba Israel pero el partido era importante para esos jugadores menos habituales en las alineaciones de Julen Lopetegui, como los madridistas Nacho o Asensio. Ambos demostrarían que pueden tener más oportunidades en encuentros de mayor importancia.

España salió con Sergio Ramos que no se quiere perder un partido aunque solo estuvo 45 minutos porque Lopetegui no lo quiso cargar. Nacho y Asensio en el once titular jugaron todo el encuentro y el mago Isco entró en la segunda parte sustituyendo a Aduriz y jugó casi media hora. Hubo que esperar hasta el minuto 75 para que España abriese la lata gracias a un zapatazo de Illarramendi que puso el 0-1 y el final del encuentro.

España ha dado un golpe sobre la mesa y se postula como uno de los principales candidatos a alzar la Copa del Mundo en el próximo año y los jugadores del Real Madrid seguro que protagonizarán un papel importante.