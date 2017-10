Madridistas nominados al Balón de Oro 2017: Cristiano Ronaldo

Google Plus

Cristiano Ronaldo celebrando un gol / Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

La prestigiosa revista deportiva France Football ya ha comenzado a desvelar quienes son para ellos los jugadores con mejor desempeño en la temporada pasada. Pese a que todavía no han dado a conocer los 30 nombres, ya hay madridistas entre los revelados: uno de ellos es Cristiano Ronaldo.

Escuchar la noticia de que CR7 es nominado a Balón de Oro ya no sorprende a nadie, se ha convertido en todo un clásico y esto no es casualidad. El futbolista portugués ya levantó este trofeo la pasada temporada y no sería de extrañar que lo volviera a hacer.

La estrella del Real Madrid que cumplió ante el Borussia Dortmund 400 partidos con el equipo blanco y marcó 412 goles en sus 400 encuentros, fue elegido también el mejor jugador a través de uefa.com con un 35% de los votos (superando a Neymar con un 27%) ha igualado a Juanito sumando un partido más a esta cifra (401 partidos vistiendo de blanco). Los récords para El Bicho no son nada, ya igualó a Pedja Mijatovic, ex jugador del Real Madrid, y superó al mismísimo Pelé.

El crack lo gana todo, está acostumbrado. Este verano, sin ir más lejos, se hizo con el Premio al Mejor Jugador del Año de la UEFA 2016-17, que se entregó en Mónaco el pasado 24 de agosto.

Los hechos hablan por sí solos, los 42 goles que hizo con el Real Madrid no se olvidan. Ni tampoco su espectacular final de curso donde aportó mucha calidad y buen juego en partidos decisivos. Sin olvidarnos de que Cristiano fue clave en el camino hacia la Duodécima, gracias a sus hat-tricks ante el Bayern de Múnich y el Atlético. Y su doblete en la final de Cardiff. Un jugador que también resultó ser decisivo para conseguir la pasada Liga, ya que marcó en las tres últimas jornadas. Toda una leyenda blanca.

El Real Madrid es el equipo más representado en esta categoría con siete de sus futbolistas entre las nominaciones a mejor jugador: Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos, Isco y Karim Benzema.