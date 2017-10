Google Plus

El Real Madrid busca repetir goleada en el Coliseum. I Foto: Real Madrid

Se acabaron los compromisos con las selecciones. Vuelve la Liga. Y Zidane sabe que este parón no puede frenar a su plantilla. El mal inicio de la competición doméstica solo se puede olvidar con una racha de victorias que le acerquen al Barça. Sin embargo, si en el Bernabéu el Madrid se está atascando esta temporada, fuera de casa el equipo sigue sumando puntos de tres en tres.

El Coliseum no será plato fácil. El equipo de Bordalás está demostrando ser un equipo serio y difícil de ganar. El Barça se llevó la victoria por la mínima ante una defensa sólida y sin miedo ante la delantera blaugrana. Pero el Real Madrid no puede permitirse más despistes. El actual campeón de Liga no se encuentra ni en zona Champions, lo que dice mucho de la regular situación en Liga.

Es por ello que los de Zidane saldrán al campo con la referencia del último enfrentamiento entre ellos en el Coliseum, partido de la temporada 2015/2016, que se saldó con un 1-5 a favor de los blancos. Y aunque las últimas visitas favorecen a los merengues, los azulones recuerdan que el Coliseum es un estadio donde el Madrid sufría antaño.

El Madrid ha disputado 12 encuentros de Liga en el estadio azulón, con siete victorias, cuatro derrotas y un empate, 24 goles a favor y 14 en contra. En el último derbi madrileño entre ambos equipos el resultado fue tan abultado que es la mayor derrota del Getafe en casa en Primera hasta esa fecha.

Esnáider había sustituido a Fran Escribá en el banquillo local, tras 12 partidos sin ganar y con solo dos puntos sumados de 36 posibles. Zidane, que veía cómo su equipo recortaba puntos al Barça con cada jornada, no se guardó nada y salió con la pólvora arriba: Cristiano, Benzema, Bale, James e Isco. Y los cinco metieron gol. El Real Madrid conseguía así la séptima victoria consecutiva, colocándose a un punto del liderato, y metiendo presión al FC Barcelona en la lucha por el campeonato.

Benzema abrió la lata sin dejar caer al césped un centro desde la derecha de James en el minuto 29. A escasos minutos de llegar al descanso, un contragolpe de libro entre Benzema e Isco ponía el segundo en el marcador. Tras la reanudación, un espectacular pase en profundidad de Benzema, hacía que Bale ganara a su marca en velocidad y definiera a la perfección ante Guaita. Sarabia, en el minuto 83, redujo distancias. Y James y Cristiano pusieron el 1-5 definitivo.

El Getafe con menos internacionales ha tenido más tiempo para preparar el encuentro. Pero este partido es trascendental para el Madrid, que hasta el último minuto competirá por llevarse los tres puntos y esperará un pinchazo del líder en el Wanda Metropolitano.