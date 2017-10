Cristiano y Benzema, juntos de nuevo

Google Plus

Cristiano y Benzema celebran juntos un gol/FOTO:Vavel

Que coincida la BBC sobre el terreno de juego parece misión imposible. Pero tal y como está el tema de las lesiones en el Real Madrid es complicado incluso que lo hagan tan solo dos de ellos. Hoy sí lo harán. Karim Benzema y Cristiano volverán a jugar juntos. Y es que hace mucho tiempo que los dos no pisaban el terreno de juego a la vez, concretamente desde la final de Cardiff en la que consiguieron la Duodécima, hace 113 días.

Al comienzo de la temporada fue Cristiano el que estuvo ausente debido a la sanción de cinco partidos que se le impuso tras la Supercopa de España, en la que Ronaldo fue suplente y entró sustituyendo a Benzema. Cuando parecía que todo volvía a su cauce, justo un partido antes de la reaparición del portugués, Benzema se lesiona en el encuentro ante el Levante en el Bernabéu. La mala suerte se cebó con el conjunto blanco.

Que el desacierto goleador de Ronaldo en Liga haya coincidido con la no presencia del francés en el campo no puede ser casualidad. Los dos son los mejores socios sobre el campo, una de la parejas de delanteros que mejor se entienden del mundo. Cristiano es el nueve puro, el goleador, y Karim es el delantero total, el que asiste, crea espacios y marca. Juntos, son temidos por todas la defensas rivales. Con la estrella lusa en busca cada vez más de ocupar la posición de delantero centro, no hay nadie tan capacitado como el francés para ocupar los huecos que deja Cristiano en banda y asistirle.

Además, por si fuera poco aliciente, la vuelta de la pareja se produce en un campo en el que se mostró lo letales que son cuando se unen. Fue aquel día en el Karim se sacó de la chistera otro truco de los suyos para sentar al defensor rival en un metro cuadrado con una croqueta magistral para asistir al portugués y hacer un golazo. En concreto a Benzema no se le da nada mal el Coliseum. Allí ha disputado 12 encuentros, de los cuales nueve han sido como titular y ha conseguido anotar siete goles.

Buena noticia por tanto para el Real Madrid la vuelta del francés. La pareja letal, Cristiano y Benzema, volverán a hacer de las suyas para deleite del aficionado blanco.