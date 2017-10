Google Plus

Marcos Llorente: “Hemos tenido paciencia y al final han llegado las ocasiones” | Foto: Real Madrid CF

Marcos Llorente, quien fue titular en el Real Madrid CF ante el Getafe CF, habló con los medios de prensa tras el triunfo por 1-2 como visitantes y manifestó su contento al sumar nuevamente de a tres.

A pesar de no haber sido un gran partido del Real Madrid, el mediocampista sabe que lo importante es seguir sumando victorias: “Nos vamos con una sensación buena, nuestro objetivo eran los tres puntos y lo hemos cumplido. Estamos ya pensando en el próximo partido".

El Getafe consiguió el empate en una jugado que fue dudosa por una supuesta posición adelantada de Molina. Sin embargo, Llorente no se hace eco y sabe qué es lo que vale la pena: "El gol de ellos no nos lo esperábamos, pero hemos tenido paciencia y al final han llegado las ocasiones y en una de ellas Cristiano ha podido hacer el 1-2".

La rotación empieza a ser clave

Luego del párate por Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018, Zinedine Zidane le siguió dando descanso a algunos jugadores y mantuvo vigente sus constantes rotaciones: "Los jugadores llegan cansados de jugar partidos y de viajar, además tampoco nos entrenamos toda la semana juntos. La vuelta es complicada, pero trabajamos para sacarlo adelante y hoy ha dado resultado".

La estadísticas siguen positivas

En cuanto a las estadísticas no sólo de este partido, sino a nivel general, Marcos tuvo un gran encuentro en cuanto a su porcentaje de pases dados correctamente: "Es lo que me pide el entrenador, perder el mínimo número de balones y es a lo que me dedico en mi posición. Estoy muy contento de poder jugar estos 90 minutos y esperemos que lleguen más".

Además, en cuanto a las trece victorias conseguidas consecutivamente jugando como visitante por la liga española, el mediocampista completo: "Viene por el trabajo de todo el equipo a diario. Esta plantilla puede hacer grandes cosas y estamos peleando por conseguirlas".