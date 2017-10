Google Plus

Lucas Vázquez: “Isco no intenta adornarse, su juego es callejero” | Foto: Real Madrid CF

Lucas Vázquez manifestó su opinión sobre el encuentro realizado por el Real Madrid CF ante el Getafe CF por 1-2 en el Coliseum Alfonso Pérez, donde consiguió la victoria número trece jugando como visitante por la liga española y de forma consecutiva.

Comentando el gran juego y el excelente presente de Francisco Alarcón, el delantero expresó: "Isco juega así porque le sale, es lo que lleva dentro. No intenta adornarse, su juego es callejero. Es un placer jugar con él. Está en una forma formidable y ojalá siga así mucho tiempo".

Además, declaró lo importante que ha sido para Cristiano Ronaldo haber marcado su primer tanto en Liga: "Era cuestión de tiempo que metiera el gol. Aparece al final, nos da los tres puntos y seguro que está muy contento".

Isco, felicitado por sus compañeros | Foto: Real Madrid CF

Buen partido y tres puntos hacia Madrid

Vázquez, quien volvió a ser titular en el conjunto merengue, analizó el buen juego planteado hoy por su equipo: "La primera parte hicimos buen trabajo, llegamos arriba con facilidad pero en la segunda, desde que metieron el gol, se encerraron y nos costó un poco más. Al final apareció el Bicho y nos dio los tres puntos".

Sin embargo, Lucas concluyó que no fue fácil sumar de a tres: "Fue un partido difícil. El Getafe desde el principio puso las cosas muy complicadas, el césped, el calor eran todo inconvenientes pero el equipo hizo un gran trabajo. No tuvo que ser una victoria tan sufrida pero son tres puntos importantes”.

Jugadores Internacionales: "Son un hándicap"

Para el delantero que formó parte del once inicial gracias a la rotación constante que viene realizando Zinedine Zidane desde que llegó al Real Madrid por la cantidad de competitividad a la que está acostumbrado, esta situación no es excusa para nada: "Es un hándicap contar con tantos internacionales que regresan cansados de largos viajes y partidos con sus selecciones, pero no debe servir de excusa".