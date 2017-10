Isco, elegido una vez más como el mejor ante el Getafe

Isco Alarcón con el esférico en el Coliseum ante el Getafe I Foto: Real Madrid

No fue titular, no jugó más de 25 minutos y sin embargo, fue el mejor futbolista del conjunto blanco sobre el verde del estadio azulón. Zidane rotó, cambió el sistema a un 4-4-2 y dejó a sus tres 'jugones' en el banco. Ni el malagueño, ni Modric ni Ceballos estaban en el once presentado ante el Getafe. En su lugar, el galo decidió dar oportunidad a jugadores menos habituales como Marcos Llorente o Lucas Vázquez. No le funcionó del todo.

Al Real Madrid le faltó la creatividad que aportan los que ayer descansaban. Kroos estaba muy solo para desarrollar su fútbol, solo Asensio y Benzema bajaban para ayudarle a sacar el balón. Las rotaciones son buenas, 'Zizou' sabe cómo gestionarlas, pues ya lo demostró la pasada campaña. Pero la sabiduría está en equilibrar esos cambios. El equipo necesita como mínimo a un jugador más de creación, a parte del alemán.

Y ese futbolista, ese 'jugón', crack, mago o simplemente ese Isco Alarcón Suárez es a día de hoy el mejor creador de fútbol que posee el Real Madrid. Con el andaluz se solucionan todos los problemas de juego. Está a un nivel de clase mundial y ya van unos cuantos meses que mantiene esa regularidad. Recientemente ha sido nombrado como uno de los candidatos a optar por el Balón de Oro. Sin duda, un premio a lo que lleva demostrando en el césped mucho tiempo.

Encuesta VAVEL

Con empate en el electrónico y el Getafe manejando incluso la pelota, era momento para que Isco entrase a darle la vuelta al partido. Fuera tonterías, no se podían perder más puntos en esta Liga. En el minuto 72, sustituyó a Lucas Vázquez y lo revolucionó todo. Esférico controlado de los blancos para buscar el tanto del triunfo. El malagueño iniciaba las jugadas desde atrás, tocaba, regateaba y se movía entrelineas. La guinda estaba al caer.

La puso con un pase en forma de globo hacia el área de Guaita para que Cristiano Ronaldo solamente tuviese que empalar. Golazo nacido de las botas del elegido como mejor jugador por parte de los seguidores de VAVEL. Apenas le bastaron 18 minutos para resolver un partido que se atascaba, reconocimiento popular. Isco gusta y mucho. 44 % de votos para él, ventaja considerable sobre el 26 % de los que apostaron por Achraf.

El marroquí completó su segundo partido como titular y lo hizo a buen nivel, con subidas constantes por banda. Atrás estuvo muy atento incluso para cubrir depistes de sus compañeros. La afición blanca también cree en el chaval. Benzema fue otro de los destacados, no solo por su reencuentro con el gol si no por su movilidad. 182 tantos ya para el francés, que alcanzó a Gento en la tabla de históricos anotadores madridistas. Para los que dicen que no marca...